Lisandro Martínez volvió a jugar tras casi diez meses: ingresó en la victoria de Manchester United

Manchester United venció por 2-1 al Crystal Palace en su visita a Selhurst Park y asciende al sexto puesto de la Premier League, en un partido correspondiente a la 13ª jornada del campeonato inglés, pero la gran noticia fue el regreso de Lisandro Martínez tras la grave lesión que había sufrido hace casi diez meses. A tal punto que en la publicación en la red social X, el club inglés publicó una foto del defensor zurdo y con la leyenda: “El que se ha extrañado todo este tiempo”. Se trata de un futbolista que muchas estuvo condicionado por las lesiones, pero siempre salió adelante.

Licha, que este domingo ingresó a ocho minutos del final en reemplazo de Luke Shaw, se había roto el ligamento cruzado de la rodilla izquierda en los primeros días de febrero, justo en un partido ante Crystal Palace. Debió ser operado y empezó una larga recuperación. La lesión ocurrió al disputar un balón con Ismaila Saar, a los 30 minutos del segundo tiempo, donde Lisandro Martínez pisó mal y quedó tendido en el césped, solicitando asistencia médica de inmediato.

El 15 de febrero, tras ser intervenido quirúrgicamente, había posteado en sus redes sociales: “Hoy, después de haber transitado varios días tormentosos en donde me permití sentir y aceptar mi tristeza, la impotencia, inseguridades, miedos y un gran desequilibrio emocional, vuelvo a conectar con mi esencia y mis valores que me ayudan a ver las cosas desde un lugar más amable y positivo. “Siento un gran agradecimiento por el increíble trabajo y el apoyo de Manchester United y de la selección argentina, familia, amigos, compañeros y a todas las personas que se tomaron el tiempo de mandarme un mensaje de aliento. La operación salió excelente!! Ahora es momento de darlo todo con el alma y el corazón en la rehabilitación”.

La mira de Lisandro Martínez está en volver bien en el club inglés y lograr cierta regularidad, pero sobre todo pensando en el Mundial que a mediados de 2026 se disputará en los Estados Unidos, Canadá y México. Lionel Scaloni, DT de la selección argentina, siempre tuvo debilidad por Lisandro Martínez, incluso pensando en hacerle un lugar como titular pese a que el equipo le conformaba.

De hecho Licha estuvo entre el grupo de la selección en la última ventana FIFA en Angola como parte de la delegación (él y Franco Mastantuono). Y Scaloni se había manifestado sobre la importancia de que estén acompañando al plantel. “Lisandro (Martínez) no iba a estar convocado en principio, pero necesitamos ver cómo está. Lo tenemos muy considerado y esto es un espaldarazo para los próximos meses, para que recupere su nivel”.

El momento de la última lesión de Lisandro Martinez, ante Crystal Palace por la Premier League, el 2 de febrero de 2025

Los Red Devils comenzaron perdiendo tras el tanto de penal del francés Jean-Philippe Mateta en el primer tiempo (a los 36 minutos), pero lograron dar la vuelta al marcador en la segunda etapa con los goles del neerlandés Joshua Zirkzee (54′) y de Mason Mount (63′). Curiosamente, tuvo que repetir el lanzamiento desde los once metros luego de que el VAR avisara al árbitro que el delantero francés había tocado la pelota dos veces; una regla modificada tras lo que le ocurrió al argentino Julián Alvarez la temporada pasada en los penales que decidieron la eliminatoria de octavos de final de la Champions League entre Real Madrid y Atlético de Madrid.

El United logró así su primera victoria en el mes de noviembre, tras dos empates y una derrota, y asciende al séptimo puesto de la clasificación con 21 puntos, superando precisamente a su rival del domingo.

Reaccionó Liverpool

Liverpool, que venía inmerso en una profunda crisis, reaccionó con una victoria 2-0 en su visita al West Ham, en la que el líder Arsenal empató 1-1 contra el Chelsea, que jugó toda la segunda parte en inferioridad numérica. Pero si el día tuvo un nombre propio en el equipo rojo fue el de Alexander Isak, que marcó su primer tanto en Premier League con el Liverpool desde su traspaso millonario de principio de curso.

Con 21 puntos (siete victorias, seis derrotas), los Reds suben al octavo puesto, a tres unidades de la zona Champions y a nueve del líder Arsenal. El vigente campeón de Inglaterra no podía permitirse otro partido irregular en este partido en el London Stadium, después de haber perdido en seis de sus últimos siete partidos en el campeonato y en nueve de los doce últimos teniendo en cuenta todas las competiciones. Todas las alarmas estaban ya disparadas y el entrenador Arne Slot sorprendió de entrada en Londres dejando a su atacante egipcio Mohamed Salah en el banco de suplentes. En su lugar, el alemán Florian Wirtz hizo un partido prometedor. Pero fue otro refuerzo estelar de Liverpool para esta temporada, el sueco Isak, el que desbloqueó el partido y relajó un poco la atmósfera alrededor de su equipo.

“Soy consciente de que ha pasado mucho tiempo y he estado tratando de recuperar mi mejor forma. Todavía estoy en el camino, pero estoy feliz de haber conseguido ese gol”, dijo Isak en declaraciones a Sky Sports. Y sobre el triunfo de Liverpool agregó: “Tenemos que usar esta victoria de buena manera, pero también ser humildes porque hemos pasado por un momento difícil, por lo que una victoria no significa necesariamente que estemos de vuelta”.