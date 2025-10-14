Lista de convocados de la selección argentina para los amistosos de fecha FIFA

La selección argentina afronta este martes un amistoso internacional frente a Puerto Rico, en el marco de la doble fecha FIFA de octubre. Hay 26 convocados, uno menos que en el triunfo por 1 a 0 ante Venezuela la semana pasada. Con respecto a esa nómina, regresa al plantel Lionel Messi, quien estuvo ausente para poder jugar con Inter Miami ante Atlanta United el sábado. En contrapartida, fueron desafectados por lesión Enzo Fernández (sinovitis en la rodilla derecha) y Franco Mastantuono (sobrecarga en el muslo izquierdo).

El encuentro ante el seleccionado boricua servirá para probar variantes en pos de conformar el mejor plantel posible de cara al Mundial 2026, con la ilusión de defender el título obtenido en Qatar 2022. El DT Lionel Scaloni buscará darle minutos a jugadores que habitualmente son tenidos en cuenta pero que no tienen tanta participación. En ese contexto, también habrá tres debuts: José Manuel López, Aníbal Moreno y Lautaro Rivero tendrían sus estrenos con la camiseta albiceleste, según afirmó el propio entrenador. De ellos, el único que formaría parte del once inicial sería el ‘Flaco’, de gran presente en Palmeiras.

Ante Puerto Rico, José Manuel López jugaría su primer partido con la camiseta de la selección argentina @Argentina

De los referentes, jugarían desde el arranque Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Nicolás Otamendi, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul. Además, algunos futbolistas que ya son habitué en las convocatorias de la selección mayor, como es el caso de Leonardo Balerdi, Giuliano Simeone y Nico Paz, también se presentarán en el Chase Stadium de Fort Lauderdale. La joven estrella de Como tiene chances de ser titular nuevamente al igual que contra Venezuela, pero su presencia desde el arranque depende del estado de forma de Messi, ya que Scaloni confirmó que va a jugar pero no si lo hará desde el comienzo.

Otra de las grandes sorpresas en la lista fue la inclusión del arquero de Racing, Facundo Cambeses, el único de los “nuevos” que no jugará. El resto de los citados son los integrantes de la famosa “base”, aquella columna vertebral mencionada por el entrenador en reiteradas ocasiones: Gerónimo Rulli, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Cristian ‘Cuti’ Romero, Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Thiago Almada, Nicolás González, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

A ellos, casi confirmados para la Copa del Mundo del año próximo, se le suman los que aún no tienen un lugar asegurado pero pelean fuertemente por estar: Walter Benítez, Leonardo Balerdi, Marcos Senesi y Marcos Acuña. De ellos, el arquero ya estuvo convocado varias veces y hasta debutó en un amistoso contra Costa Rica el año pasado. El central de Olympique de Marsella, por su parte, se convirtió en el reemplazante natural del ‘Cuti’. El 6 de Bournemouth y el lateral izquierdo de River, por su parte, regresaron a las convocatorias recientemente y buscarán mantenerse en el plantel.

Cada vez más asentado: Leonardo Balerdi se ilusiona con jugar su primera Copa del Mundo @leobalerdi5

Convocados de la selección argentina vs. Puerto Rico

Arqueros

Emiliano Martínez (Aston Villa).

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella).

Walter Benítez (Crystal Palace).

Facundo Cambeses (Racing).

Defensores

Gonzalo Montiel (River).

Nahuel Molina (Atlético de Madrid).

Cristian Romero (Tottenham).

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella).

Nicolás Otamendi (Benfica).

Marcos Senesi (Bournemouth).

Lautaro Rivero (River).

Marcos Acuña (River).

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon).

Mediocampistas

Leandro Paredes (Boca).

Aníbal Moreno (Palmeiras).

Rodrigo De Paul (Inter Miami).

Nico Paz (Como 1907).

Giovani Lo Celso (Real Betis).

Alexis Mac Allister (Liverpool).

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).

Delanteros

Nicolás González (Atlético de Madrid).

Lionel Messi (Inter Miami).

José Manuel López (Palmeiras).

Julián Álvarez (Atlético de Madrid).

Lautaro Martínez (Inter Milán).