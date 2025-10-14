LA NACION

A qué hora juega Argentina vs. Puerto Rico, por un amistoso internacional

El partido, el último de la gira por Estados Unidos, se desarrolla este martes en el Chase Stadium, propiedad de Inter Miami

La selección argentina, tras ganarle a Venezuela 1 a 0, cierra su gira con el duelo vs. Puerto Rico
La selección argentina enfrenta este martes a Puerto Rico en el Chase Stadium de Miami en el segundo y último amistoso de su gira por Estados Unidos en el marco de la fecha de octubre de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA).

El cotejo inicia a las 21 (hora argentina) y se transmite en vivo por TV a través de TyC Sports y Telefé, canales que se pueden sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Lionel Messi va a sumar minutos vs. Puerto Rico, aunque es una incógnita si será titular o suplente
La previa de Argentina vs. Puerto Rico

El cotejo estuvo en duda. El mismo estaba previsto para el lunes 13 en Chicago, pero se postergó un día y se traslado al escenario de Inter Miami por el conflicto social que hay en “La Ciudad del Viento” a raíz de las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump.

Luego de la alegría vs. Venezuela 1 a 0 el viernes pasado en el Hard Rock Stadium, el combinado albiceleste choca frente a un rival muy inferior que no se clasificó al Mundial 2026 -fue tercero en el grupo F de las eliminatorias de la Concacaf por detrás Surinam y El Salvador- y tiene escasa historia en el fútbol internacional.

Más allá de lo que tiene enfrente, el entrenador Lionel Scaloni utiliza el juego para darle minutos a jugadores que no tuvieron participación ante la Vinotinto. En ese contexto, tienen posibilidades de debutar oficialmente Lautaro Rivero, Aníbal Moreno y José Manuel López. Además, Lionel Messi, que se ausentó vs. el elenco venezolano, jugó el sábado en Inter Miami por la Major League Soccer (MLS) y se reincorporó al plantel para enfrentar a los puertorriqueños. Nicolás Otamendi es una fija en la zaga central y tanto Rodrigo De Paul como Alexis Mac Allister, en el mediocampo.

Rodrigo De Paul es titular en la selección argentina en el amistoso vs. Puerto Rico
El DT albiceleste tiene tres jugadores menos en relación a la lista de convocados. A la baja de Thiago Almada antes de los entrenamientos por una lesión, se sumaron las de Enzo Fernández y Franco Mastantuono, ambos desafectados por diversas dolencias.

Posibles formaciones

  • Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero y Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Aníbal Moreno o Giuliano Simeone, Alexis Mac Allister; Lionel Messi o Nico Paz, José Manuel López y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.
  • Puerto Rico: Sebastián Cutler; Nicolás Cardona, Gio Calderón, Sidney Paris, Darren Ríos; Beto Ydrach, Juan O’Neill, Alec Díaz; Steven Echevarría, Wilfredo Rivera y Jeremy De León. DT: Charlie Trout.

En la previa, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el combinado sudamericano porque su victoria paga una cuota máxima de 1.03 contra 62.0 que cotiza su derrota, es decir una alegría de los centroamericanos. El empate llega a 24.78.

