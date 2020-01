Fuente: AFP

7 de enero de 2020 • 09:36

LONDRES (AFP).- Los jugadores de Liverpool estarán equipados a partir de la temporada 2020/21 por el gigante estadounidense Nike, según anunciaron el club y la marca por medio de comunicados de prensa. La emblemática camiseta de los "Reds", campeones vigentes de la Champions League y el Mundial de Clubes, era 'propiedad' desde 2015 de otra empresa norteamericana, New Balance.

"Nuestra camiseta icónica es una parte importante de nuestra historia y de nuestra identidad", explicó Billy Hogan, director de operaciones comerciales del Liverpool. "Damos la bienvenida a Nike en el seno de la familia Liverpool FC como nuestro suministrador oficial y esperamos que sea un patrocinador increíble para nuestro club, en nuestro mercado doméstico e internacional, cuando nuestro número de aficionados sigue creciendo", añadió.

El monto del contrato firmado por el Liverpool y Nike no fue precisado. Pero según la prensa británica, el vínculo será por cinco años y se transformaría en el acuerdo más alto de la historia de la Premier League: sería de 30 millones de libras por temporada, que podrían ascender hasta 70 por los bonus acordados.

Para poner fin a su contrato con New Balance y unirse a Nike, Liverpool debió acudir a la justicia. Un tribunal británico se pronunció en octubre a favor del club del Mersey, reconociendo que New Balance no dispone de la misma red de distribución mundial y de marketing que Nike. Liverpool, entrenado por el alemán Jürgen Klopp, domina la liga inglesa, con 13 puntos de ventaja respecto al segundo, y ahora intentará romper una marca: los "Reds" no ganan el título local desde 1990.