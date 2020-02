Liverpool ganó y logró equiparar la marca de Machester United de la temporada 1998-1999 al alcanzar los 79 puntos en la Premier. Fuente: Reuters - Crédito: Phil Noble

24 de febrero de 2020 • 20:30

El último campeón de la Champions League continúa haciendo historia en la Premier League. Por la 27a fecha del certamen, Liverpool venció por 3-2 a West Ham, en condición de local, y consiguió su 18a victoria de manera consecutiva en el torneo que lidera ampliamente con 22 puntos de diferencia sobre su escolta. Los Reds lograron dar vuelta el marcador luego de la desventaja que se mantuvo por catorce minutos.

El conjunto dirigido por Jürgen Klopp abrió el marcador a los nueve minutos de la primera etapa con un tanto de Georginio Wijnaldum. Luego Issa Diop y Pablo Fornals le dieron el triunfo parcial a la visita, a los 12 y 9 minutos del primer y segundo tiempo, respectivamente. Liverpool revirtió el resultado con los goles de Mohamed Salah y Sadio Mané, a los 23 y 36 de la etapa final.

El equipo de Jürgen Klopp iguala el récord de 21 victorias consecutivas en Anfield que logró el legendario Bill Shankly entre enero y diciembre de 1972. Crédito: Peter Byrne/PA Wire/dpa

A raíz de la victoria, Liverpool continúa firme en lo más alto de la tabla con 79 puntos, de 81 posibles, seguido por Manchester City que se ubica a 22 unidades de diferencia (57). Por su parte, West Ham, que tuvo a Pablo Zabaleta y Manuel Lanzini entre los suplentes, se mantiene en zona de descenso con 24 unidades y en el puesto 18.

Los números rojos

El equipo de Anfield ya logró ganar tantos puntos esta temporada como lo había hecho Manchester United en 1998-1999. Además, el conjunto comandado por Klopp obtuvo 26 victorias en la Premier, las mismas que logró Arsenal en 2003-2004, cuando se llamaban los "invencibles".

Liverpool, que desde hace 30 años no sale campeón en la liga británica tras la victoria de 1989-1990, alcanzó las 21 victorias consecutivas en condición de local por el certamen inglés, que había logrado el legendario Bill Shankly entre enero y diciembre de 1972. En tanto, el equipo de Klopp no pierde un partido desde enero de 2019. El único encuentro que no ganó esta temporada fue el empate 1-1 contra Manchester United en Old Trafford en la novena fecha, el pasado 20 de octubre.

El triunfo de hoy permite que los Reds igualen el récord de victorias consecutivas en la Premier, que ahora comparte con el Manchester City, que había alcanzado 18 victorias al hilo en 2017. En total dentro del torneo suman 44 partidos sin perder, acercándose al récord absoluto del fútbol inglés que tiene el Arsenal con 49.