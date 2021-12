Liverpool venció por 1-0 a Aston Villa como local en la Premier League

Sin dudas fue el año de Emiliano “Dibu” Martínez, gracias a su consolidación en el seleccionado argentino y como pieza fundamental de la consagración en Copa América. Pero también, el arquero formado en Independiente es una de las principales figuras del Aston Villa, que este sábado perdió 1 a 0 ante Liverpool por la Premier League,

Más alla de una nueva caída de los Villanos, Martínez tuvo una gran actuación. Desde aquella Copa América obtenida en Brasil y la controvertida tanda de penales entre Argentina y Colombia, en la que fue el principal protagonista, siempre logró intimidar a sus rivales. Aunque en esta ocasión no consiguió desestabilizar mentalmente a Mohamed Salah, uno de los mejores delanteros del mundo y autor del único gol del partido.

En la fecha 16 del primer certamen inglés, Aston Villa intentó dar el golpe en Anfield. Sin embargo, el dueño de casa llegó como amplio favorito y lo trasladó al campo, con un sostenido juego ofensivo y exigiendo al máximo al Martínez, que solo vio caer su valla a los 67 minutos, desde los doce pasos.

Dibu ya había tenido claras señales de peligro de parte del Liverpool a través de Salah, Virgil van Dijk y Andrew Robertson, pero volvió a encontrarse cara a cara con el “Faraón” en un penal. Así fue como a los 20 minutos de la segunda etapa, el egipcio penetró el área y le cometieron foul, una falta no del todo clara que de todas maneras fue sancionada por el árbitro.

Pese al penal que no pudo contener, Martínez tuvo una gran actuación frente a Liverpool Jon Super - AP

Mohamed Salah, máximo goleador en la Premier League, se puso frente al balón y antes de la ejecución ‘Dibu’ Martínez trató de poner nervioso al atacante. Mientras saltaba sobre la línea de gol, le apuntó con el dedo índice hacia el palo derecho, un intento de distracción que no funcionó. “Mo” no se inmutó y remató fuerte hacia el costado izquierdo, donde el argentino intuyó, pero no alcanzó a desviar. El gol de Salah bastó para el triunfo de Liverpool, que continúa como escolta del Manchester City en la Premier.

Clasificación a las copas internacionales

Los cuatro primeros del certamen accederán a la Champions League; el quinto clasificará a la Europa League y el sexto, a los play off de la novedosa Europa Conference League. Por su parte, los últimos tres equipos descenderán a la Championship.

Manchester City es el último campeón de la Premier League. El ranking de conquistas es liderado por Manchester United, con 20 títulos, y lo siguen Liverpool, con 19; Arsenal, con 13; Everton, con 9, y Aston Villa con 7, el número al que también llegaron los Cityzens con el último trofeo.