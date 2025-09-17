Liverpool vs. Atlético de Madrid, en vivo, por la Champions League

Arne Slot eligió a los siguientes futbolistas para jugar frente a los españoles. Alexis Mac Allister esperará su oportunidad en el banco: Alisson; Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil Van Dijk y Andrew Robertson y Dominik Szoboszlai y Ryan Gravenberch; Mohamed Salah, Florian Wirtz y Cody Gakpo; Alexander Isak.

Team news is IN for our Champions League clash with Atlético Madrid 👊 #UCL — Liverpool FC (@LFC) September 17, 2025

Diego Simeone dispuso la siguiente formación para visitar al equipo inglés. Los argentinos Musso y Molina, están entre los suplentes: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clément Lenglet y Javi Galán; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Conor Gallagher y Nicolás González; Giacomo Raspadori y Antoine Griezmann.