Liverpool vs. Atlético de Madrid, en vivo, por la Champions League
Juegan desde las 16, hora de la Argentina, en Anfield; transmite Fox Sports
Los equipos a la cancha
Con un impresionante recibimiento de los hinchas locales, Liverpool y Atlético de Madrid ya están en el campo de juego de Anfield. En instantes sonará el himno de la competencia, se llevará a cabo el saludo protocolar entre los dos equipos y el sorteo entre los capitanes: Virgil van Dijk, por el lado de los locales y Jan Oblak, en el visitante.
Todo listo
Desde hace algunos minutos, los futbolistas de ambos equipos ya se metieron en los vestuarios tras realizar los ejercicios precompetitivos en el campo de juego.
Ausencias argentinas
Diego Simeone no podrá contar con Julián Álvarez y Thiago Almada para el debut en la Champions. El exManchester City quedó desafectado de la nómina de convocados por una lesión en su rodilla derecha que arrastra desde el último fin de semana, cuando fue reemplazado en el entretiempo frente a Villarreal como local. Este problema, que los estudios confirmaron que se trata de una distensión leve. Por su parte, el exBotafogo tampoco estará disponible tras regresar lesionado de la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas con la Selección Argentina.
Equipos confirmados
Arne Slot eligió a los siguientes futbolistas para jugar frente a los españoles. Alexis Mac Allister esperará su oportunidad en el banco: Alisson; Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil Van Dijk y Andrew Robertson y Dominik Szoboszlai y Ryan Gravenberch; Mohamed Salah, Florian Wirtz y Cody Gakpo; Alexander Isak.
Team news is IN for our Champions League clash with Atlético Madrid 👊 #UCL— Liverpool FC (@LFC) September 17, 2025
Diego Simeone dispuso la siguiente formación para visitar al equipo inglés. Los argentinos Musso y Molina, están entre los suplentes: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clément Lenglet y Javi Galán; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Conor Gallagher y Nicolás González; Giacomo Raspadori y Antoine Griezmann.
El XI del Atleti 🔴⚪ pic.twitter.com/1v2Tohmetj— Atlético de Madrid (@Atleti) September 17, 2025
Cómo ver online Liverpool vs. Atlético de Madrid
El partido será transmitido por Fox Sports y también se puede seguirlo por plataformas de cableoperadores y televisión satelital, como Flow y DGo. En todos los casos se requiere ser cliente. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.
Bienvenidos a la cobertura al instante de Liverpool vs. Atlético de Madrid
Comenzamos el seguimiento de uno de los grandes partidos que abre la etapa de liga de la Champions League. Liverpool, con el argentino Alexis Mac Allister entre los suplentes, recibe Atlético de Madrid, que tiene presencia de futbolistas nacionales en la alineación inicial: Giuliano Simeone y Nicolás González. El duelo comienza a las 16, hora de la Argentina, y se disputa en Anfield.
