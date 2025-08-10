Peñarol vs. Racing, por la Copa Libertadores 2025: día, horario, TV y cómo ver online

Peñarol de Uruguay y Racing Club abrirán el próximo martes 12 de agosto su serie de octavos de final de la Copa Libertadores 2025 con el cotejo de ida en el estadio Campeón del Siglo de Montevideo. El encuentro está programado a las 21.30 y se transmitirá en vivo por TV a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataform digital Disney+ Premium. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al duelo que arbitrará el brasileño Raphael Claus, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.81 contra 3.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.20.

El Manya fue escolta de Vélez Sarsfield en el grupo H con 11 puntos, la misma cantidad que el Fortín pero con peor diferencia de goles (+5 contra +7), producto de tres victorias, dos pardas y una derrota. Este sábado le ganó el clásico a Nacional 3 a 0 y lidera el Clausura de Uruguay, donde habitualmente es protagonista como quiere serlo en el plano internacional de la mano del entrenador Diego Aguirre.

La Academia, por su parte, igualó este sábado contra Boca Juniors 1 a 1 por el Torneo Clausura 2025 y se ubica undécimo en la zona B con cuatro puntos, luego de un irregular arranque en el cosechó una victoria, un empata y dos caídas. En las últimas horas oficializó la llegada de Marcos Rojo, defensor que dejó el xeneize con el pase en su poder y le aportará jerarquía para afrontar las instancias de eliminación directa del certamen internacional.

La labor del conjunto dirigido por Gustavo Costas en la Libertadores es más fuctífera que a nivel doméstico y sueña con dar la vuelta olímpica, como lo hizo la temporada pasada en la Sudamericana. En la primera etapa lideró la zona D con 13 unidades gracias a cuatro triunfos, un empate y solo una derrota y emergió como uno de los favoritos, más allá de la partida de Maximiliano Salas a River Plate.

La revancha se jugará el martes 19 a las 21.30 en el estadio Cilindro de Avellaneda. El ganador de la serie avanzará a cuartos de final y se medirá vs. quien se imponga del cruce entre Vélez Sarsfield y Fortaleza de Brasil.