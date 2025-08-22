River vs. Libertad: resumen, goles y resultado del partido de la Copa Libertadores 2025

Tras el empate en el resultado global, los penales decidieron el futuro del Millonario y el Guamarelo en el torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes
En una serie dramática, River eliminó a Libertad y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. Tras el 0 a 0 en Paraguay, nuevamente ambos equipos no se sacaron diferencias en el Monumental y todo se definió por penales luego del empate 1 a 1 por los goles de Sebastián Driussi y Robert Rojas. El rival del Millonario en la próxima instancia será nada menos que Palmeiras, que vapuleó a Universitario de Perú por 4 a 0 en el resultado global.
En la tanda, para el equipo dirigido por Marcelo Gallardo convirtieron Ignacio ‘Nacho’ Fernández, Miguel Borja y Lucas Martínez Quarta; mientras que Marcos Acuña desaprovechó su oportunidad. En contrapartida, para el conjunto paraguayo anotó Diego Viero y erraron Jorge Recalde, Hernesto Caballero y Marcelo Fernández.
