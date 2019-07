Lluvia de euros: cuáles son los 10 planteles más caros del fútbol europeo

Con las nuevas figuras, Real Madrid encara la temporada Fuente: LA NACION

Los números que se manejan en el fútbol de Europa impresionan. Millones y millones de euros circulan en el Viejo Continente y la desenfrenada carrera hacia la cima del equipo más poderoso impacta. Tan importante resultó este mercado de pases que Real Madrid conformó el plantel más valioso en la historia del club merengue, según informó AS, el periódico español, en su sitio web. Aun con ese registro particular, el equipo español no es el más poderoso en términos de gastos en su plantel, ya que en el primer escalón está Manchester City.

El club inglés no tiembla a la hora de gastar dinero para conformarle un equipo a Pep Guardiola. Los contratos de Raheem Sterling (140 millones de euros por 5 años) o el de Kevin De Bruyne (130 millones hasta 2023) explican por qué tiene un presupuesto de 1260 millones de euros. Una vez más, El jeque Mansour bin Zayed no dudó en volcar su inmenso poderío económico para reforzar la plantilla.

El segundo lugar de Real Madrid, con 1230 millones de euros, se explica cuando se revisa cómo se movieron en el reciente mercado de pases, ya que se quedaron con los servicios de Eden Hazar hasta 2024 a cambio de 135 millones de euros, con Eder Militao por 70 millones hasta 2025 y con Luka Jovic por 65 millones (no se dio a conocer la duración del contrato). El presidente Florentino Pérez se caracteriza por su amplia billetera.

El tercero es Barcelona, que tiene un presupuesto que llega hasta los 1114 millones de euros por tener acuerdos extraordinarios con futbolistas como Lionel Messi (150 millones hasta 2022) o Dembélé (por 100 millones hasta 2022).

Estos son los 10 planteles más caros de Europa

Manchester City 1.260 millones de euros

Real Madrid 1.230 millones de euros

Barcelona 1.114 millones de euros

Liverpool 1.090 millones de euros

Tottenham 947 millones de euros

Paris saint Germain 947 millones de euros

Atlético de Madrid 910 millones de euros

Juventus 871 millones de euros

Chelsea 868 millones de euros

Bayern Múnich 757 millones de euros