Premier League: el récord de Erling Haaland y el susto de Manchester City en un duelo con ¡nueve goles!

Comenzó la fecha 14 de la Premier League con tres partidos y el que se llevó todas las miradas se disputó en Londres. Bajo una intensa lluvia, Manchester City derrotó 5 a 4 a Fulham en un partidazo disputado en Craven Cottage. Los dirigidos por Pep Guardiola llegaron a estar en ventaja 5 a 1, pero los locales se recuperaron y casi lo igualan en una de las últimas jugadas, en la que Gvardiol salvó en la línea. Erling Haaland logró un récord impresionante desde su llegada al fútbol inglés.

La maratónica noche de goles en la capital inglesa empezó a los 17 minutos. Erling Haaland recibió el centro de Jéremy Doku y de zurda puso el 1 a 0. No fue un gol más: de este modo, el noruego se convirtió en el futbolista que más rápido llegó a los 100 goles en la Premier League. Lo logró en 111 partidos y 9222 minutos. Esta marca estaba en poder de Alan Shearer, que había alcanzado esa suma en 124 duelos. Además, en la cuarta posición y detrás de Harry Kane (141), continúa Sergio Agüero, que los había alcanzado en 147 encuentros.

Erling Haaland marcó el primer tanto de Manchester City en la victoria ante Fulham y logó el centenario de goles en la Premier League BEN STANSALL� - AFP�

A los 37, llegó el 2 a 0. Haaland utilizó el cuerpo para habilitar a Tijjani Reijnders, que enfrentó al arquero Bernd Leno y se la pinchó por encima. El City estaba en estado de gracia y a los 44 amplió el marcador. Leno sacó la pelota para afuera del área con el puño, pero le quedó a Foden que estaba solo y de zurda la colocó en el segundo palo para establecer el 3 a 0. Antes de finalizar la primera parte, Fulham descontó: Harry Wilson envió el centro para Emile Smith Rowe que, de cabeza, puso el 1-3.

En el arranque de la segunda etapa, Manchester City volvió a mostrarse contundente. A los tres minutos, y tras un contrataque, Haaland habilitó con el taco a Foden, que puso el 4 a 1. Y a los nueve, Jérémy Doku aprovechó una mala salida defensiva, robó la pelota y definió al segundo palo con un disparo que previamente dio en la rodilla de un rival. Esto descolocó a Leno y fue el 5 a 1.

Fulham emoujó de la mano de Samuel Chukwueze, pero no le alcanzó: perdía 5 a 1, pero cayó 5 a 4 ante Manchester City Bradley Collyer� - PA Wire�

Era un resultado que parecía irremontable, pero Fulham pisó el acelerador a partir de los 12 minutos, cuando Alex Iwobi vino corriendo desde atrás y se quedó con un despeje de un defensor del City. El nigeriano le pegó al arco y achicó cifras para el 2-5.

Los locales siguieron atacando. A los 27, Samuel Chukwueze se quedó con un despeje corto y desde afuera del área sacó un zapatazo de zurda contra el segundo palo de Donnarumma: 3-5. Faltaba todavía un buen rato. El público se ilusionaba y el partido se llenaba de dramatismo.

Y fue a los 32 que, tras un córner desde la derecha, Donnarumma despejó con el puño hacia afuera del área; allí apareció de nuevo Samuel Chukwueze, que le pegó de zurda para acercar como nunca a Fulham: era el 5 a 4 y los espectadores que colmaron Craven Cottage se ilusionaban con un empate épico. El juez Craig Pawson adicionó 8 minutos y entre tanta búsqueda, en el minuto 52, Josko Gvardiol salvó al City sobre la línea.

Finalmente, Manchester City se quedó con la victoria, que le permitió escalar a la segunda colocación de la Premier League y ubicarse a dos unidades de Arsenal, que lidera con 30 aunque con un partido menos. Por su parte, Fulham quedó en el puesto 15°, con 17 unidades.

Otro que se llevó un gran triunfo como visitante fue Everton. Los de Liverpool derrotaron 1 a 0 a Bournemouth y el único gol del partido lo marcó Jack Grealish, a los 33 minutos del segundo tiempo. En el partido hubo presencia de jugadores argentinos: Carlos Alcaraz fue titular en el equipo ganador, dio la asistencia para el gol de Grealish, vio la amarilla a los 34 de la segunda parte y un minuto más tarde fue reemplazado por Dwight McNeil. En los locales, Julio Soler estuvo en el banco, pero jugó los últimos 20 del encuentro.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🔵 Bournemouth 0-1 Everton | Premier League



Este martes continúa la jornada 14 con seis partidos: