Locura por Lionel Messi en Medellín, el “escorpión” de René Higuita y los pedidos especiales de Inter Miami

El desembarco de Lionel Messi con Inter Miami en Medellín para el amistoso con Atlético Nacional desató una revolución. Los fanáticos recibieron al equipo estadounidense de una manera increíble, pero el encuentro entre el capitán de la selección argentina con la leyenda del fútbol colombiano René Higuita se quedó con el centro de la escena: fue un momento tan emotivo como divertido entre dos íconos del fútbol.

Incluso, la victoria de Inter por 2-1 en el estadio Estadio Atanasio Girardot casi que resultó una anécdota, porque en la previa de amistoso Messi e Higuita protagonizaron uno de los momentos más llamativos. El rosarino le firmó una pelota al ex arquero, antes de que llegara una ovación en el estadio: el argentino tomó el balón, se puso a dominarlo y le tiró un pase a René, que al ver el balón amagó con tirar el famoso ‘escorpión’, pero golpeó el balón con un talón. Era una clara referencia a la jugada mítica por la que es mundialmente recordado. Ante la acción, Messi soltó una carcajada, aplaudió y acompañó el gesto, dejando claro su respeto y admiración por la leyenda del fútbol colombiano.

También, antes del arranque del amistoso, denominado el Partido de la Historia, Messi charló dentro del campo de juego con David Ospina, el arquero de Atlético Nacional, con quien se dieron un caluroso abrazo en la mitad de la cancha y pareció que recordaron viejas épocas porque ambos se enfrentaron en 12 ocasiones, tanto en duelos por selección, como a nivel clubes.

Fue una locura total lo que generó Messi en Medellín. Los medios locales explicaron que los fanáticos colombianos sólo querían ver al argentino. El diario El Tiempo, publicó: “Lo de Messi fue una locura. Desde que pisó la cancha del Atanasio Girardot, cuando el equipo salió al calentamiento, la gente estalló, lo aplaudió y vibró con sus pases, disparos al arco y movimientos“.

El escorpión original de Higuita

Además, el diario El Colombiano realizó un informe en el que explicó la cantidad de medidas que tomaron los directivos de Atlético Nacional y los organizadores del amistoso para poder recibir a Inter Miami y que Messi estuviese a gusto en su visita Medellín.

Según el medio de Envigado, el conjunto dirigido por el argentino Javier Mascherano presentó una serie de requerimientos como la solicitud de una suite de lujo exclusiva para Messi en el hotel Wake, ubicado en el sector de El Poblado.

Además, este medio contó que desde el staff técnico de Inter Miami pidieron que el sistema de aire acondicionado en las habitaciones se mantuviera en torno a los 23 grados, algo cercano al promedio de temperatura de la ciudad.

Incluso, contaron que además del alojamiento, Inter Miami solicitó la instalación de equipos de recuperación física de última generación dentro del hotel. Entre los dispositivos requeridos figuran cámaras hiperbáricas, utilizadas para favorecer la adaptación a la altitud de Medellín, que se sitúa a más de 1.400 metros sobre el nivel del mar.

El protocolo de seguridad y privacidad también fue reforzado para la visita del plantel estadounidense. Detallaron que se intensificaron las restricciones de acceso a las áreas comunes del hotel, así como la delimitación de espacios exclusivos para el plantel fueron replanteados para evitar que haya ingresos al lugar que pudieran alterar las tareas de Messi y compañía.