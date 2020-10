El VAR no vio que la pelota salió en el clásico de Los Angeles y desató la locura de Guillermo Barros Schelotto porque su equipo perdió 2-0 Crédito: captura de TV

La caída es interminable. Cada día el clima es más intenso. Los Angeles Galaxy, de Gulliermo Barros Schelotto, no encuentra la fórmula y sufrió un nuevo traspié: perdió 2-0 en el clásico ante Los Angeles Football Club, con polémica en el primer gol, y no logra salir de la última posición de la Conferencia Oeste de la MLS.

"El VAR cambió el resultado del partido, era 'córner', el partido seguiría 0-0. Cómo hubiera terminado el partido si el VAR hubiera determinado que la pelota estaba afuera, no sé. El VAR está para justicia y no la aplicó". Las palabras de Guillermo Barros Schelotto, permiten comprender el fastidio que tenía el entrenador, ya que su equipo acumula siete derrotas en los últimos ocho partidos y los rumores de su salida se multiplican.

Lo que desató la furia del conjunto de Guillermo y que mostró muy molesto al entrenador argentino, fue que, en la jugada que derivó en el primer gol de su rival, la pelota había salido en su totalidad cuando la quizo rescatar Segura -lo que hubiera sido córner para LA Galaxy- y, a pesar de la revisión posterior del VAR, el tanto fue convalidado.

"El VAR cambió el partido. Lo cambio el VAR porque pasamos a competir con LAFC a tratar de defendernos. No defendimos bien, no tuvieron opciones a través del juego. No podían entrar, el resultado empieza a cambiar con el VAR que no ve la pelota afuera", insistió el Mellizo que no podía dejar su enojo.

De esta forma, LA Galaxy de Guillermo Barros Schelotto continúa en el fondo de la tabla de posiciones con 18 puntos en la misma cantidad de cotejos disputados.

