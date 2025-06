Los elogios de Pep Guardiola para el fútbol sudamericano y el impacto que le causó Boca

El Mundial de Clubes, definitivamente, dio la pauta de la injerencia de los equipos sudamericanos. Y no se trata sólo de los impactos de de Botafogo y Flamengo con las victorias sobre PSG y Chelsea -respectivamente-, sino por la pasión con la que viven los conjuntos del continente esta competencia. Y en ese contexto, Pep Guardiola, habló acerca de esta particularidad que está viviendo en los Estados Unidos y apeló a Boca para ejemplificar su idea.

Guardiola, que en varias oportunidades confesó que sigue el fútbol sudamericano, expresó toda su admiración por la intensidad que despliegan los equipos de la Conmebol y para graficar su mirada, apeló a lo que hizo Boca en los partidos ante Benfica y Bayern Munich: “Amo cuando en este torneo jugás contra equipos sudamericanos. Cómo te desafían, cómo compiten. Admiro cómo defienden. Miro a Boca Juniors cómo va a cada pelota y es como wow… el fin del mundo. Son estilo diferentes. Me gusta que cada partido es duro. Salvo uno o dos, todos los partidos son parejos. La gente dice ‘qué sorpresa, perdió un equipo europeo’... Bienvenidos al mundo real amigos“, explicó el DT de Manchester City.

El entrenador catalán siempre es muy directo en su mensaje, por eso cuando le consultaron si en alguna oportunidad podría plantearse dirigir en Sudamérica, respondió: “¿Por qué no? Muchas, muchas cosas buenas en toda la historia que han ocurrido en el fútbol, muchas, muchas cosas buenas vienen de Sudamérica. Ya sabes, de Brasil, especialmente Brasil, Colombia, Argentina, Uruguay. Yo diría que de todos los países, muchas, muchas cosas buenas”.

Guardiola siempre se mostró como una admirador del fútbol sudamericano y por eso no sólo elogió nuevamente al talento de este continente, sino que les advirtió a sus jugadores de estas particularidades antes del arranque del Mundial de Clubes: “Los mejores jugadores vienen de allí, y después la mayoría de ellos vienen a Europa por las oportunidades económicas y el prestigio. Son increíbles. Me encanta, me encanta, me encanta cuando estás en este torneo y juegas contra equipos sudamericanos. Esa cultura, la forma en que sus aficionados viven cada acción es de lo que se trata todo esto. Tenemos que vivir esta competición”, afirmó.

Los elogios de Luis Enrique y Vincent Kompany

Luis Enrique, el entrenador de PSG, el campeón de la Champions League, también habló acerca del poder de los equipos sudamericanos y explicó que la historia de muchos de esos conjuntos podrían tentarlo a dirigir en el continente: “En Sudamérica hay clubes con mucha historia. La pasión que rodea a clubes como Boca, River, Botafogo, Santos, Palmeiras. Podría ser. No le cerraré las puertas porque nunca se sabe y estoy abierto a todo”, comentó el entrenador español.

“No tengo ninguna duda que si los jugadores sudamericanos estuvieran en Brasil, en Argentina o en Uruguay, tendrían más posibilidades los equipos americanos, sudamericanos, centroamericanos, incluso los africanos. Pero es evidente que los europeos jugamos con ventaja en ese sentido, porque tenemos lo mejor de Europa, pero también lo mejor de África, de América, de Asia”, agregó Luis Enrique.

En la misma línea, el entrenador del Bayern Munich, Vincent Kompany, al referirse a la competencia y el cruce de culturas futbolísticas, dijo: “Primero que nada, amo el fútbol. Y si amás el fútbol querés ver a estos grandes equipos sudamericanos, equipos africanos, jugar contra los grandes europeos. Es una experiencia fantástica. Y creo que eventualmente va a ser algo que todos van a querer ver. Para nosotros es una gran experiencia. Y obviamente ahora queremos continuar”.

El entrenador belga de Bayern, también habló de la dificultad que representó para su equipo enfrentarse a Boca: “Creamos situaciones y buenas chances. Realmente no fue fácil porque jugamos contra un equipo agresivo, con mucha pasión. Definitivamente la hinchada fue extremadamente impresionante”.