Lionel Messi tuvo otro año espectacular: sumando los goles en Barcelona y en la selección de la Argentina anotó 50 goles en 58 partidos

Lionel Messi cada año ofrece un show atractivo y en 2019 volvió a dejar su sello. Más allá del sabor amargo por no poder levantar la Champions League ni la Copa América (en las dos competencias fue eliminado en semifinales), se quedó con un nuevo título en La Liga, recibió otra Bota de Oro, lo galardonaron con el The Best y sumó otro Balón de Oro. Su repertorio es el más variado, pero su voracidad goleadora volvió a marcar la diferencia, ya que tuvo un año tremendo, ya que sumando su producción con Barcelona y en la selección de la Argentina, marcó 50 tantos en 58 partidos.

Todos estudian hasta más no poder cómo detenerlo, pero parece imposible. Incluso, en una nota de Financial Time, habló Ernesto Valverde y allí contó que Messi parece que no está pendiente de la pelota en los primeros minutos del partido porque está estudiando todo el juego: "Está observando, caminando. Camina por ahí. Es lo que más me gusta de él. No está fuera del partido, está participando. Mueve la cabeza. Derecha, izquierda, izquierda, derecha. Sabe exactamente lo que va a pasar. Su cabeza siempre se está moviendo. No está corriendo, pero siempre está mirando lo que pasa".

