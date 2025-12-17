El impresionante y millonario regalo que recibió Messi durante su visita a la India

No hay lugar en el planeta que no se rinda ante Lionel Messi y eso quedó demostrado en su reciente gira por la India. El país más poblado del mundo, que tiene poca tradición futbolística, recibió con los brazos abiertos al futbolista, que pudo vivir múltiples experiencias y recibir el cariño de su público. Pero no fue solo amor lo que obtuvo el rosarino en este viaje, sino que también un ostentoso regalo: un reloj de más de un millón de dólares.

Las redes sociales se llenaron de comentarios al respecto a partir de una foto donde se ve a Messi posar para las cámaras delante de una escultura de Ganesha, una deidad hindú. En la imagen se puede ver un enorme reloj en la muñeca del futbolista. Se trata de un Richard Mille RM 003 V2 Asia Edition, de un costo estimado de 1,1 millones de dólares, que se lo habría obsequiado el multimillonario indio Mukesh Ambani, dueño de la compañía Reliance Industries, la más grande de ese país.

El lujoso regalo que recibió Messi en India (Foto: X)

Los detalles de la gira de Lionel Messi por India

Messi completó recientemente una gira de alto perfil público por India llamada GOAT Tour 2025. Visitó ciudades como Calcuta, Nueva Delhi, Mumbai y Hyderabad, convocando a multitudes masivas y generando una gran expectativa entre los fanáticos. Era la primera vez desde 2011 que el astro pisaba ese país, por lo que las ganas de verlo eran mayúsculas para los amantes del fútbol.

El viaje incluyó eventos promocionales en estadios, como el Arun Jaitley en Nueva Delhi y el Salt Lake en Calcuta, donde Lionel apareció junto a sus compañeros del Inter Miami Luis Suárez y Rodrigo De Paul, que vienen de coronarse en la MLS. Uno de los eventos en Calcuta se volvió caótico cuando los fanáticos invadieron el campo de juego y dañaron butacas, lo que llevó a una suspensión anticipada. Los encuentros exclusivos “meet and greet” llegaron a costar hasta 11.000 dólares por una foto y un apretón de manos, mientras que las entradas generales arrancaban en 42 dólares.

En Nueva Delhi, Messi asesoró a jóvenes jugadores de la Academia Minerva y recibió obsequios como una camiseta de cricket. Un momento tenso involucró a De Paul, que hizo de “guardaespaldas” y protegió el protagonismo de los chicos frente a otros adultos demasiado entusiastas. Messi también visitó Vantara, un santuario de vida silvestre respaldado por Anant Ambani, donde un cachorro de león fue bautizado con su nombre y posó con animales.

Messi hablando en hindi

En un video que se viralizó en redes sociales, se lo pudo ver a Messi decir palabras en hindi, el idioma oficial de India. El clip recorrió el mundo ante la dificultad del rosarino para entonar esa frase. “Jai mata di”, se lo escuchó pronunciar en su saludo hindú a la Diosa Durga.

Messi compartió un posteo dedicado a India

Messi compartió una publicación en Instagram titulada “Namasté, India”, en donde agradeció a los fanáticos por su hospitalidad en Delhi, Mumbai, Hyderabad y Calcuta. “¡Ojalá el fútbol tenga un gran futuro en India!”, exclamó y prometió regresar. Finalizada la gira, quedó claro una vez más que La Pulga todavía es una figura de renombre internacional que convoca a grandes y chicos, incluso en naciones que no tienen tanta tradición futbolera. Para Lionel fue una experiencia única que se suma a su vida de ensueño como ídolo del fútbol.