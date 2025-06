Los hinchas de River también tuvieron su desembarco masivo en la playa: Venice Beach fue roja y blanca

LOS ÁNGELES (Enviado especial).- Después de que las playas de Miami se transformaran en Boca Beach por la invasión de hinchas para respaldar al equipo de Miguel Ángel Russo, los simpatizantes de River también tuvieron su contacto masivo con la arena estadounidense. Contraatacaron tras escuchar durante varios días que a Miami solo le faltaba Caminito.

En este caso fue en la Costa Oeste, en Venice Beach, tradicional punto turístico del estado de California, entre Santa Mónica y Marina del Rey. La afluencia riverplatense aumentó con respecto a la que se había acercado a Seattle, una sede más lejana y fuera del circuito turístico latino. Si ante Urawa Red Diamonds hubo 9000 hinchas de River para acompañar en el triunfo por 3-1, se estima que este sábado se duplicará la cifra para presenciar el partido contra Monterrey en el Rose Bowl, que en su capacidad para más de 92.000 tendrá mayoría de mexicanos, que en esta ciudad se cuentan casi por casi un millón.

Unos 3000 hinchas de River acudieron a la cita en Venice Beach Rodrigo Néspolo

Sobre el Pacífico, a orillas de un mar de aguas que en su color y oleaje son similares a la costa atlántica argentina, alrededor de 3000 hinchas acudieron a la convocatoria del banderazo que organizaron las filiales de Los Ángeles y California. Llegó gente desde distintos puntos geográficos de los Estados Unidos y México, además de Argentina. Desde las 16 se fueron congregando para cantar debajo de una gran bandera, que hacía de techo. Seis bombos (uno de la filial Tulum) y tres redoblantes animaron los cánticos que entre sus asistentes tuvo al presidente de River, Jorge Brito, con su esposa e hijos. Los que llegaban de las filiales de Miami se declaraban “intoxicados” por el desembarco multitudinario de hinchas de Boca. También se acercaron familiares de Enzo Pérez y Julián Álvarez, a quien anteayer acompañaron en la victoria del Atlético de Madrid en Seattle.

👔 BRITO, PRESENTE EN EL BANDERAZO DE RIVER



👀El presidente del club participó del encuentro con los hinchas junto a su familia, en la previa del partido ante Monterrey.https://t.co/UFWowcDPH0 — River desde la tribuna (@RiverDLTribuna) June 21, 2025

Establecido el punto de encuentro en LifeGuard Tower 19, la pasión de los hinchas de River se entremezcló con los habitantes locales que utilizan el paseo marítimo hacia Muscle Beach para practicar running o andar en patines. Es una zona con vida propia que quedó subsumida por la marea roja y blanca.

La franja etaria de los hinchas de River era diversa. Desde mayoría de jóvenes, con importante presencia, hasta un abogado sanjuanino jubilado que se dio el gusto de viajar con sus nietos.

Llegó gente desde distintos puntos geográficos de los Estados Unidos y México, además de Argentina Rodrigo Néspolo

El clima era ideal, alrededor de 26 grados y una suave brisa, anticipo de un verano que traerá temperaturas más altas. Al ritmo de los tambores se cantó durante varias horas, las mismas letras que se escuchan en el Monumental, tanto de aliento como de desprecio a Boca, que en ese momento estaba enfrentando a Bayern Munich en Miami.

Cantaron hasta que se fue poniendo el sol en el horizonte del mar, en una imagen que antes sería de tarjeta postal y que ahora se transforma un idílico telón de fondo para publicar en Instagram o Tik Tok.

Con bombos y redoblantes, los hinchas se apiñaron bajo enormes banderas riverplatenses Rodrigo Néspolo

La desconcentración fue por las calles perpendiculares que desembocan en la playa. Pero en la retirada, cuando ya empezaba a oscurecer, más de uno se paró en la pizzería Los Ángeles, donde se come de parado diversas variedades de pizza. Y si cualquier argentino cierra los ojos y le dan de probar las empanadas de carne, juraría que está en su país porque la masa y el relleno son idénticos. No es casualidad: la dueña del local es argentina. Pero el otro gran atractivo del local es que estaba transmitiendo en un televisor de 65 pulgadas el partido Boca-Bayern Munich. Quedaba pocos minutos para el final y se insultaba al árbitro porque no era severo con los foules de Boca.

En medio del banderazo, algunos hinchas pararon para ver el partido de Boca ante Bayer Munich en una pizzería argentina sobre Venice Boulevard Rodrigo Néspolo

La explosión la produjo el gol de Olise para el 2-1. Los hinchas lo festejaron de la misma manera que si River le convirtiera hoy a Monterrey. En un rincón había un norteamericano con la camiseta de Boca. En su spanglish retrucó que “River era de la B”. Superclásico de exportación.