Los hinchas de Paris Saint Germain, o al menos una alta proporción de los que asistieron al Parque de los Príncipes, se hartaron de Neymar. Aprovecharon la apertura de la Liga de Francia, el partido de local ante Nimes, para hacer público su repudio contra el brasileño a través de cánticos insultantes y carteles reprobatorios. En el palco oficial, el director deportivo Leonardo y el presidente Nasser Al-Khelaifi no solo no se inmutaron, sino que siguieron los acontecimientos con gesto distendido.

Hace unos días, el exlateral brasileño Leonardo había dicho que "las negociaciones están avanzadas", en relación a una transferencia de Neymar, sin especificar el club ni el monto. Las posibilidades más factibles son Barcelona, donde Lionel Messi y Luis Suárez están más entusiasmados que los dirigentes con la vuelta del delantero, y Real Madrid, a pesar de que Zinedine Zidane nunca lo pidió porque su prioridad es Paul Pogba y a los dirigentes les llegaron encuestas que evidencian que los hinchas no lo recibirían con los brazos abiertos. Hace dos años, Neymar se transformó en el futbolista más caro de la historia con los 222 millones de euros que PSG le pagó a Barcelona. Ahora, trascendió que el campeón de Francia pretende 200 millones.

Pancartas con la inscripción "Neymar andate" y "Neymar Cassetto", y los cánticos "Neymar hijo de p..." coparon el ambiente antes del 3-0, con goles de Edison Cavani (penal), Kylian Mbappe y Ángel Di María, que ingresó a los 19 minutos del segundo tiempo por el español exSevilla Pablo Sarabia, un refuerzo pedido por el entrenador Thomas Tuchel y con el que Fideo deberá pelear el puesto. Leandro Paredes reemplazó a diez minutos del final a Thiago Silva.

Tuchel había informado el viernes que Neymar no figuraba entre los convocados para el partido porque no estaba en su mejor condición física, a causa de que atraviesa por el último tramo de la recuperación de la lesión que sufrió en el tobillo derecho diez días antes del comienzo de la Copa América. Previo al encuentro, entrevistado por Canal Football Club, el técnico alemán expresó: "La realidad es que debemos encontrar soluciones sin Neymar. No es posible perder a Neymar y que otro chico haga lo mismo que él. No tengo noticias (sobre su futuro), pueden ser buenas".

El diario Le Parisien, especializado en la cobertura de la información de PSG, antes de la goleada a Nimes consultó a varios simpatizantes, la mayoría indignada con Neymar por el escaso compromiso que mostró con el club y con sus recurrentes coqueteos con Barcelona. El sentimiento de rechazo se hizo más absoluto cuando hace poco el brasileño expresó que uno de los mejores recuerdos de su carrera fue el gol que marcó con Barcelona en el 6-1 a PSG en una increíble serie por la Champions League.

La salida de Neymar puede provocar un efecto dominó de operaciones en la que están involucrados varios futbolistas argentinos. Frustrada la posibilidad de que se incorporase a Manchester United y Tottenham por sus elevadas pretensiones económicas, Paulo Dybala, que no es prioridad para el entrenador Maurizio Sarri, podría recalar en PSG, que ya le hizo saber a la Joya que sus exigencias de no menos de 11 millones de euros al año no serán un problema. El casillero que Dybala dejaría libre en la Vecchia Signora sería ocupado con Mauro Icardi, marginado del plantel de Inter (Romelu Lukaku heredó su camiseta N° 9), mientras Napoli no pierde las esperanzas de contar con el rosarino. Y si Icardi hace las valijas para instalarse en Turin, Gonzalo Higuaín, que arranca en un segundo plano en Juventus, se mudaría a Roma. Los libros de pases en Italia y España estarán abiertos hasta fin de mes. Se vendrán días de intensos movimientos, todos originados a partir del cisma que provoca el conflictivo paso de Neymar por PSG.

