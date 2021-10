Los lujos de Agustín Almendra para el gol de Luis Vázquez y los elogios de Juan Román Riquelme

Boca no se rinde. Quiere dar pelea. No le resulta sencillo el camino, la distancia todavía es importante, porque son 6 puntos lo que lo separan de River, pero las soluciones que encuentra en el camino alimentan la ilusión. De la mano de la sangre joven los xeneizes dan señales alentadoras y las respuestas en algunas actuaciones individuales son el combustible. Agustín Almendra es el motor de lo que el conjunto de la Ribera ofrece en las últimas jornadas y lo que hizo en el segundo gol antes de asistir a Luis Vázquez fue una perfecta imagen de lo que produce este volante.

En el momento justo, cuando el juego estaba más caliente, Almendra fue la clave para desanudar un partido que estaba mal configurado para Boca. El volante, de 21 años, recuperó un balón en la mitad de la cancha anticipando a Acevedo y después le tiró un sombrerito a exquisito a Abrego para quedar con el campo de frente y meter un pase profundo para que defina mano a mano Vázquez.

“Estoy contento por la victoria y salí porque tenía dolorida la zona. Es una sensación linda esta, aunque arrancamos perdiendo por suerte lo pudimos dar vuelta y darle la victoria a esta gente. Estamos bien porque todo el equipo está bien. Estamos todos con confianza ”, dijo Almendra en el campo de juego.

Almendra y Marcos Rojo; el Boca de Battaglia va encontrando sus nuevos líderes: en juego y en personalidad LA NACION/Mauro Alfieri

La evolución de Almendra es determinante para este equipo que necesitaba de un futbolista que pudiese ser la conexión perfecta para el sector ofensivo. Incluso, en las últimas horas, Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca, habló sobre el juvenil: “Juega a otra cosa. Solamente va a depender de él lo que se proponga en el fútbol. Si quiere jugar en la selección, lo va a hacer. Si quiere jugar en Europa, lo va a hacer. Almendra juega a otra cosa. Tenemos la suerte de tenerlo con nosotros”.

El partido que hizo Almendra ante Godoy Cruz le dio la razón a Riquelme y la respuesta del juvenil a las palabras del ídolo xeneize fueron: “El tema de posición no me cambia mucho, mientras esté en el medio me siento bien. Que un ídolo de Boca, más siendo Román (Riquelme) y que hable así, me pone muy contento. Yo me siento bien físicamente y con mucha confianza ”.

Este nueva versión de Almendra tiene algunas claves importantes. El chico estaba en un momento muy delicado de su vida. Graves problemas familiares lo atormentaban. Pero logró sacar su cabeza de allí, gracias a la relación que generó con Marcos Rojo. Cuando el defensor llegó a Boca, en febrero de este año, sufrió una desgarro que le llevó un tiempo recuperar y el volante estaba en una situación similar. Incluso, venía de casi siete meses alejado del club y se dudaba de su futuro. Durante el tiempo que tuvieron que trabajar en la recuperación física, Rojo “adoptó” a Almendra y las cosas cambiaron para el futbolista de 21 años.

”Almendra tiene 21 años recién y lo recuperamos, es una maravilla para nosotros, porque estuvo siete meses en la casa sin entrenarse. Rojo nos dio una mano grande con él . Ahora Agustín está contento, nos pone felices verlo disfrutar cada día”, contó Riquelme. La relación entre el defensor y el volante se volvió tan importante, que se fueron de vacaciones juntos.

Si bien ahora todo es brillo, el tiempo en el que estuvo alejado de Boca, se generaron muchas tensiones entre el futbolista y los dirigentes de Boca. Algunos, como Jorge Bermúdez, dijeron: “No podemos entender cómo no quiere presentarse a entrenar, a trabajar. Estamos confundidos y tristes. Le hablamos como padres a Almendra: es tu camino, tu oportunidad, Boca te arropa, te quiere, quiere lo mejor para ti. No pareciera sentir ese mismo apego por la institución”.

Marcos Rojo fue muy importante para la recuperación de Almendra LA NACION/Mauro Alfieri

El chico tuvo que recomponer la relación con el Consejo de Fútbol de Boca, le acercaron sugerencias para que le pidiese disculpas a todo el grupo por su actitud, accedió y sanó las heridas. Incluso, reconoció públicamente que no se había comportado correctamente, incluso, que hasta había pensado en tomar una determinación que podía modificar su vida: “ En un momento pensé en dejar de jugar . Pero fue una mala decisión y ahora estoy muy contento. Hablé con Román y me dijo la verdad, que tenía que estar tranquilo y disfrutar. Tener a mi nena [Francesca] me cambió la vida, me dio mucha fuerza. Estuve alejado del club por malas decisiones , pero ahora me está yendo bien y soy feliz en Boca”.

Son varios los que entendieron que debían colaborar para sacar la mejor versión de Almendra. Incluso, por eso se descartaron ofertas de la MLS cuando el juvenil estaba afuera del club, nadie sabía de él y de un día para el otro aparecieron fotos suyas andando en bicicleta por Tucumán. Otro compañero fue importante, ya que Marcelo Weingandt lo ayudó a cambiar algunas actitudes y que debía recuperar el tiempo que perdió lejos de Boca. “Entendimos que a veces había que dejarlo solo, en su casa, sin entrenarse. Sabíamos que iba a entender que la vida para él es estar detrás de una pelota”, contó Bermúdez.

Se repuso a un duro momento, a situaciones familiares muy delicadas, pudo correrse de ese escenario complejo y se concentró en la pelota. Juega, hace jugar y se divierte, la esencia del fútbol. Agustín Almendra encontró en Boca la salida perfecta.