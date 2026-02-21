Los memes por el empate de Boca ante Racing en la Bombonera

Boca y Racing se enfrentaron este viernes en la Bombonera, en un partido correspondiente a la fecha 6 del Torneo Apertura 2026. Es el único clásico programado para este fin de semana en la Primera División del fútbol argentino y, como era de esperarse, dejó mucha tela para cortar. Por este motivo, los fanáticos de ambos clubes se expresaron en redes sociales con decenas de memes imperdibles.

El encuentro finalizó 0 a 0 y tuvo nada menos que seis amonestados, dos por el lado del xeneize (Ayrton Costa y Williams Alarcón) y cuatro por el de la Academia (Matko Miljevic, Santiago Sosa, Adrián ‘Maravilla’ Martínez y Franco Pardo). El visitante tuvo más la pelota, pero ambos finalizaron el compromiso con tres remates. Con este resultado, el equipo dirigido por Claudio Úbeda quedó momentáneamente en el quinto lugar del Grupo A; mientras que el club de Avellaneda quedó séptimo en la zona B.

Los mejores memes de Boca vs. Racing

Los memes invadieron las redes sociales tras el deslucido empate 0 a 0 entre Boca y Racing Twitter - X

El Racing vs Boca es esto pic.twitter.com/mvIBO31n3Z — Micha (@ElMichalito) February 20, 2026

