Los puntajes de Boca frente a River, con Zeballos como máxima figura

Boca vivió un domingo de fiesta. En su casa, la Bombonera, derrotó 2-0 a River, por la 15a fecha del torneo Clausura, ostentando un nivel sumamente superior al equipo millonario. Exequiel Zeballos, el Changuito, fue la máxima figura del Superclásico, con un gol clave sobre el final del primer tiempo y una corrida determinante que terminó con el segundo gol, de Miguel Merentiel.

El festejo de los jugadores de Boca, con Zeballos, la gran figura, emocionado Manuel Cortina

Los puntajes de Boca

Agustín Marchesín (6): tuvo poco trabajo, resolvió bien algunos tiros desde afuera del área y estuvo seguro en los centros, incluso más que en los partidos anteriores.

Juan Barinaga (6): estuvo en duda por una molestia, pero se lo notó entero físicamente. Le costó acomodarse en el partido, pero creció con el correr de los minutos: estuvo firme en la marca y terminó un partido prolijo.

Lautaro Di Lollo (6): más allá de alguna llegada tarde a la hora de marcar a un rival, mostró solvencia en el juego aéreo y, también, con la pelota en los pies. No pasó sobresaltos.

Ander Herrera ante Matías Galarza: el español se dio el gusto de ganar su primer clásico Aníbal Greco - La Nación

Ayrton Costa (7): jugó un gran partido. Peleó con la más fea, que fue perseguir a Maxi Salas, y le ganó casi todos los duelos al delantero. Fuerte de arriba y de abajo, atento a los cruces y a las distintas coberturas.

Lautaro Blanco (5): se proyectó poco y las veces que llegó al fondo resolvió mal, con muchos centros mal ejecutados. En el retroceso, en el aspecto defensivo, se mostró correcto.

Leandro Paredes se retira ovacionado del partido en la Bombonera Aníbal Greco - La Nación

Carlos Palacios (6): se los pocos que intentó jugar en el primer tiempo, aunque sin compañía le costó imponerse en la mitad de la cancha. Mejoró en el segundo tiempo, con buenos pases de primera que cambiaron el ritmo del equipo.

Leandro Paredes (7): le costó encontrar su lugar en el inicio del partido porque River presionaba arriba y no lo dejaba recibir libre. Cuando el encuentro se rompió, creció y mostró su jerarquía en el manejo de la pelota.

Milton Delgado (6): jugó un buen partido, estuvo atento a los rebotes, sacrificándose y con varios cruces a los costados que levantaron a la gente xeneize. Además, se movió bien con la pelota.

Zeballos (9): la figura del partido. Gol y asistencia. El más incisivo del equipo. En el segundo tiempo fue indomable por el sector izquierdo. Asistió también a Milton Giménez, en una jugada que no terminó en gol. Ratificó su inspirado presente. Suma tres goles y dos asistencias en cuatro partidos.

Miguel Merentiel anotó el 2-0 para Boca, tras una asistencia de Zeballos Aníbal Greco - La Nación

Miguel Merentiel (7): era el único de los once jugadores de Boca que le había convertido goles a River en Superclásicos y mantuvo la costumbre. No lució, pero metió el tanto de la tranquilidad (2-0) y fue una amenaza constante para la última línea de River.

Milton Giménez (5): peleado con el arco rival, buscó de todas formas marcar un gol, pero no se le dio. Simuló un penal ante una salida de Franco Armani que el VAR anuló correctamente. Tuvo mucho sacrificio pero poca definición.

Ander Herrera (5): entró en el partido con confianza, se animó a tirar algunas pisadas y movió rápido la pelota para el disfrute de los hinchas. Disfrutó de su primer clásico con un triunfo.

Lo mejor del triunfo xeneize