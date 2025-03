Los retornos y las caras nuevas de Scaloni para la doble fecha de eliminatorias ante Uruguay y Brasil

A 451 días para el inicio del Mundial, mucho más cerca del debut en Norteamérica 2026 que de los inolvidables festejos en Qatar, la renovación en la selección argentina no se detiene. O, al menos, la intención del cuerpo técnico de empezar a foguear a algunos juveniles de cara a los próximos compromisos que se vienen. De hecho, hay dos futbolistas que superaron el corte de la lista preliminar y este lunes se entrenarán por primera vez en Ezeiza bajo las órdenes de Lionel Scaloni. Se trata de Santiago Castro y Benjamín Domínguez, de gran presente en el Calcio, aunque no serán los únicos que buscarán ganarse un lugar en esta recta final de las eliminatorias.

A sus 21 años, Domínguez, que surgió de Gimnasia y Esgrima de La Plata tendrá una de sus primeras experiencias en el predio Ezeiza, ya que sólo había participado de un puñado de entrenamientos con la selección Sub 20 durante el ciclo de Javier Mascherano. El volante se sumó a Bologna en agosto de 2024 y lleva disputados 19 partidos con el conjunto italiano (14 de ellos como titular), con cuatro goles y tres asistencias. Formado en las inferiores del Lobo, no llegó a ser dirigido por Diego Maradona, pero sí era una de las debilidades del astro. En 2024, Sergio Agüero contó que su hijo Benjamín, nieto de Diego, le confesó que Domínguez era uno de los jugadores favoritos del eterno 10.

Benjamin Dominguez, de 21 años, que surgió de Gimnasia y Esgrima de La Plata tendrá una de sus primeras experiencias en el predio Ezeiza. (Photo by Image Photo Agency/Getty Images) Image Photo Agency - Getty Images Europe

Castro, de 19 años, es compañero de equipo de Domínguez en Bologna y es una de las figuras del equipo de Vincenzo Italiano que marcha cuarto en la Serie A y pelea por ingresar a la Champions League. Nacido en la cantera de Vélez, acumula diez goles en 38 partidos (30 desde el arranque) y viene de marcar un tanto en la victoria por 5 a 0 ante Lazio. Además, disputó el Sudamericano de 2023 y el Preolímpico de 2024 con la Sub 20. Si bien es un hecho que no sumarán minutos en esta primera convocatoria, serán dos jugadores a tener en cuenta para las próximas citaciones.

Domínguez terminó entrando a la lista en lugar de Giovani Lo Celso, que sufrió una lesión muscular el 16 de febrero con Betis y aún no volvió a jugar en el conjunto español. Y Castro, que ya venía en la órbita del cuerpo técnico, terminó ganándole la pulseada a Alejandro Garnacho, que formó parte de la prelista, pero no estará presente en los clásicos frente a Uruguay y Brasil.

Además, Valentín Castellanos reapareció este jueves en Lazio después de un largo parate por una lesión y tampoco fue incluido en la nómina, mientras que Paulo Dybala volvió a quedarse afuera por un nuevo problema físico. En consecuencia, otro que volvió a ganar terreno fue Ángel Correa, quien viene siendo decisivo en el Atlético Madrid a pesar de su escasa participación en el equipo. Pese a ser un futbolista muy valorado por Scaloni, el mediapunta de 30 años había quedado al margen de la doble fecha de noviembre y, con solo 15 minutos en la cancha desde la consagración argentina en Qatar, buscará defender su lugar en la lista con vistas al corte definitivo para el Mundial.

Maximo Perrone posa con la camiseta de la selección argentina Sub 20 para el Mundial de 2023 Hector Vivas - FIFA - FIFA

Otra cara nueva entre los citados es la de Máximo Perrone, que ya había sido convocado para los amistosos frente a Panamá y Curazao en 2023. Este sábado, Perrone sumó 18 minutos con Como en la derrota 2-1 ante Milan en San Siro y ahora tendrá su primera vez con la selección en un partido por los puntos.

Quienes no superaron el corte de Scaloni fueron Francisco Ortega y Claudio Echeverri. El lateral de Olympiacos está siempre bajo el radar e incluso ya fue citado en 2023 también para los duelos ante Uruguay y Brasil, por la primera doble fecha de las eliminatorias. El Diablito, en tanto, mostró toda su jerarquía en el Sudamericano Sub 20 de febrero, pero aún no tuvo rodaje en Manchester City y deberá seguir esperando su oportunidad.

Santiago Castro , de 19 años, que está en la nómina de Lionel Scaloni, acumula diez goles en 38 partidos en Bologna. (Massimo Paolone/LaPresse via AP) Massimo Paolone - LaPresse

Y un viejo conocido que vuelve a entrar en la consideración de Scaloni es Juan Foyth, a quien las lesiones lo mantuvieron al margen de las convocatorias y vuelve a ganarse un lugar a un año y medio de su última citación (su última vez fue en septiembre de 2023, cuando fue al banco de los suplentes en la goleada 3-0 ante Bolivia). Con Cristian Romero entre algodones y Nicolás Otamendi al límite de amarillas, el hombre de Villarreal puede ser una buena opción para el DT en caso de no contar con alguno de sus zagueros titulares.

Se mantienen en la lista, además, juveniles como Nicolás Paz, que continúa destacándose en Como; Giuliano Simeone, casi una fija de las últimas citaciones; y Facundo Medina, que había entrado por la ventana a la última convocatoria tras la baja a último momento de Lisandro Martínez, que vuelve a estar ausente por lesión.

Juan Foyth, con la camiseta de Villarreal jugando ante Rayo Vallecano, en febrero de 2025 Diego Souto - Getty Images Europe

Con Lionel Messi finalmente descartado por lesión, estarán los históricos de siempre, con los campeones del mundo a la cabeza y un Emiliano Martínez que fue el primero en sumarse a los trabajos teniendo en cuenta que Aston Villa adelantó su partido por la Premier League y obtuvo un permiso especial para viajar antes de tiempo.

Con la base de siempre y algunas caras nuevas, el objetivo 2026 vuelve a ponerse en marcha. Lo mejor, para varios, todavía está por venir.

