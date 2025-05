Los videos de PSG vs. Arsenal en la Champions League: los goles, las atajadas y el insólito error de Bukayo Saka

Un golpe letal y PSG disfruta, porque el paso hacia la definición de la Champions League se dio con autoridad. El equipo parisino, en el Parque de los Príncipes, se impuso, con algo de sufrimiento, pero logró el objetivo: estará el 31 de mayo próximo en Munich, para disputar la final de la Champions League ante Inter.

Abrió el juego con un bombazo demoledor del español Fabián Ruiz y sacudió la búsqueda de Arsenal, que necesitaba marcar, al menos, dos goles para llevar el partido al tiempo suplementario. Es que en el partido de ida, en Londres, los parisinos ganaron 1-0.

El arranque del partido mostró a Arsenal más determinado para torcer el rumbo de la serie. Incluso, antes de los 5 minutos del encuentro tuvo que entrar en acción Gigi Donnarumma, porque luego de un lateral, Gabriel Martinelli alcanzó a rematar cerca del área chica y el arquero italiano salvó a PSG con su pierna. Y cuatro minutos después, otra vez se erigió la figura del guardavallas del equipo parisino, que mandó la pelota al córner tras un potente disparo de Martin Odegaard.

PSG aguantó la furia del arranque del equipo inglés y fue acomodándose al encuentro, tanto que antes de los 20 minutos el georgiano Kvaratskhelia remató con la pierna derecha con efecto y la pelota dio en el poste del arco defendido por David Raya.

La recompensa para PSG llegó antes de la media hora del juego dejó sin aire a Arsenal. Es que Fabián Ruiz capturó un rebote, acomodó la pelota con el pecho para su mejor perfil y sacudió el arco con un potente zurdazo desde afuera del área que venció la resistencia de Raya e hizo explotar el Parque de los Príncipes.

¡¡¡GOLAZO DE FABIÁN RUIZ PARA EL 1-0 DE PSG ANTE ARSENAL!!



Incluso, tres minutos más tarde, el equipo francés pudo haber estirado más la ventaja, tras una gran acción de Bradley Barcola, que tras una serie de enganches quedó mano a mano con el arquero de Arsenal, pero no tuvo la claridad suficiente para resolver y marcar el 2-0.

RAYA SALVÓ EL GOL DE BARCOLA PARA AMPLIAR LA SERIE.



Las posibilidades de PSG para extender la ventaja se multiplicaron, tanto que tuvo tuvo un penal a instancias del VAR, por una mano de Lewis-Skelly. El que tuvo la oportunidad de poner el 2-0 fue Vitinha, que definió con demasiada displicencia y David Raya le negó el grito con una gran estirada sobre su palo izquierdo.

¡¡¡RAYA LE ATAJÓ EL PENAL A VITINHA Y DEJA A ARSENAL CON VIDA EN LA SERIE!!!



Arsenal, no aprovechó la energía que le otorgó el penal contendido por su arquero, porque un par de minutos después, PSG dio el golpe que tanto estaba buscando gracias a la aparición del marroquí Hakimi, que sacó un derechazo potente que no pudo contener Raya y que puso la serie 3-0 par el equipo francés.

¡¡¡GOL DE HAKIMI Y PSG SE PONE 3-0 EN EL GLOBAL ANTE ARSENAL!!!



La acción del partido también creció desde esa conquista, porque Arsenal, herido en su orgullo, salió a presionar en cada sector del campo para intentar torcer el rumbo de la historia y en esa búsqueda provocó un error de Marquinhos lo que le permitió al equipo inglés generar la acción que terminó con el gol de Saka.

¡QUIEREN IR POR LA ÉPICA! Gol de Saka para el 1-3 de Arsenal ante PSG en el global.



Con el ánimo renovado por la conquista Arsenal fue por más, no le dio espacios a PSG que sintió buscó controlar la pelota y desactivar a su rival. Sin embargo, el equipo inglés tuvo una oportunidad clarísima para empatar el partido 2-2, pero Saka, con el arco libre, ya que Donnaruma no llegó a cortar el centro, no logró poner bien el pie y desvió su remate.

El PSG de Luis Enrique, que afrontó su cuarta semifinal en los últimos seis años, logró dar otro paso en la búsqueda de la gloria. Sufrió un poco sobre el tramo final ante Arsenal, pero se impuso por 3-1 la serie. Y con esta victoria intentará quitarse la espina de de haber perdido en Lisboa en 2020 ante Bayern Munich y se enfrentará el 31 de mayo próximo ante Inter, en Munich, con el deseo de conquistar por primera vez en su historia la corona de la Champions League.