Luis Díaz, la principal cara nueva de una Bundesliga que incorpora al otro Bellingham
Comienza un nuevo torneo en Alemania y el delantero colombiano es la gran figura
Luego de un mercado discreto, al que varios de sus equipos llegaron con necesidades dispares, la Bundesliga se reforzó con jugadores de apellidos conocidos, como Jobe Bellingham, aunque su fichaje más resonante es, sin dudas, el del colombiano Luis Díaz, que jugará en Bayern Munich.
El vigente campeón bávaro abrirá el telón del campeonato alemán el viernes ante un Leipzig que fichó al brasileño Romulo para liderar su ataque, tras la salida de Benjamin Sesko al Manchester United.
Del campeón de la Premier al campeón de la Bundesliga
Son muy pocos los elegidos que pueden presumir de haber jugado en dos gigantes del fútbol mundial como Liverpool y Bayern Munich. Y el extremo izquierdo colombiano Luis Díaz, que también estuvo en el radar de Barcelona este verano europeo, es el último en unirse a esa exclusiva nómina.
“Elegí al Bayern porque mis objetivos, mis metas por cumplir todavía son grandes”, había dicho el atacante cafetero en su presentación.
Para ello deberá superar la presión de tener que estar a la altura de los 88 millones de euros invertidos -tercer fichaje más caro de la historia del Bayern-, así como aclimatarse a una liga diferente, con un idioma desconocido, y siendo el único futbolista sudamericano en el equipo.
Un Bellingham vuelve a Dortmund
En 2020, Jude Bellingham fue traspasado al Borussia Dortmund por cerca de 30 millones de euros, convirtiéndose por lejos en la venta más cara del Birmingham City cuando acababa de cumplir 17 años.
Cinco años después, es su hermano menor Jobe, de 19 años, quien aterriza ante el Muro Amarillo tras convertirse en la venta más alta en la historia del Sunderland: el Dortmund pagó 30 millones de euros por su transferencia.
Pieza clave en el ansiado regreso de ese equipo a la Premier League, Jobe Bellingham llega a orillas del Ruhr en un momento en el que el club aurinegro trata de volver a levantar un título.
En 2023, el Dortmund dejó escapar el campeonato en los últimos minutos de la última jornada de la Bundesliga, para incredulidad de Jude Bellingham... quien un año después levantó la Champions League con el Real Madrid frente a su exequipo.
El lateral derecho brasileño Yan Couto, procedente del Manchester City, y que ya jugó el año pasado cedido en el Dortmund, es el otro gran refuerzo del conjunto de Niko Kovac para plantar cara a su archirrival Bayern.
Reconstrucción total en Leverkusen
Tras décadas siendo objetivo de burlas por sus escasas éxitos y su mala fortuna, el Bayer Leverkusen adquirió una nueva dimensión dirigido por el entrenador Xabi Alonso y liderado sobre el césped por el talentoso mediocampista Florian Wirtz, logrando el doblete Bundesliga y Copa en 2024.
Pero con Alonso entrenando al Real Madrid y Wirtz en el Liverpool, el orgulloso Werkself se vio forzado a renovarse, con el entrenador Erik ten Hag en el banco.
Destacan las llegadas del centrocampista ofensivo estadounidense Malik Tillman, del defensor central inglés Jarell Quansah o del atacante camerunés Christian Kofane.
En las próximas horas podrían unirse el argentino Claudio Echeverri, cedido del Manchester City, y el defensor francés Loïc Badé. Una transición a gran escala para tratar de mantenerse en la parte alta de la tabla.
Entre el resto de equipos del campeonato alemán se destaca la llegada del brasileño Rómulo al RB Leipzig, que esta temporada no jugará competiciones europeas por primera vez en los últimos nueve años.
El centrodelantero, de 23 años y formado en el Club Athletico Paranaense, llega tras haber brillado en el Goztepe SK turco en la Superlig (17 goles y 10 asistencias en total), y tendrá la enorme responsabilidad de cubrir la baja del esloveno Benjamin Sesko, fichado por el Manchester United.
El también brasileño Vini Souza, con experiencia en España e Inglaterra, también aterrizará este año en Bundesliga, con los colores del Wolfsburgo.
