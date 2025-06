Luis Enrique elogió a Gallardo tras la clasificación de PSG a los octavos de final del Mundial de Clubes

Luis Enrique vive su hora de mayor reconocimiento global como entrenador. Viene de consagrarse con París Saint Germain en la Champions League, sedujo a todo el planeta futbolero por su estilo de juego y sigue con la guardia alta en el Mundial de Clubes. Su equipo se clasificó este lunes a los octavos de final luego de vencer a Seattle Sounders por 2-0 con goles de Kvaratskhelia y Hakimi, y espera rival. Pero sus conferencias de prensa también dejan mensajes que generan rebotes.

Tras el partido le preguntaron por Marcelo Gallardo, que había estado presente en el estadio Lumen Field con su cuerpo técnico viendo el partido entre PSG y el conjunto norteamericano. Y Luis Enrique respondió: “Tengo una opinión muy clara de un entrenador de altísimo nivel, que ha estado muchísimos años demostrando su calidad y allí donde ha estado, y ahora devuelta en River, sigue siendo un entrenador de los más consagrados del fútbol actual". Y cerró con un gran elogio: “Es un gusto ver jugar a su equipo”.

River se jugará el pasaje a los octavos de final este miércoles ante Inter de Milán, en un compromiso complejo que además lo tiene al equipo millonario con varias bajas por sanciones y lesiones. No podrá contar con Enzo Pérez, Giuliano Galoppo y Kevin Castaño, los tres suspendidos, y tampoco con Sebastián Driussi, lesionado en la primera fecha. El Millonario venció en el primer encuentro a Urawa Red Diamonds por 3-1 y luego empató sin goles ante Monterrey, de México, pero necesitaría al menos rescatar un empate y anotando (en lo posible) dos goles ante el subcampeón de la Champions League para aspirar a la clasificación.

Gallardo estuvo en la cancha viendo al DT con el que se enfrentó en la final del Mundial de Clubes 2015, en el que cayó en la final por 3-0 justamente ante el Barcelona de Luis Enrique.

Marcelo Gallardo y todo su cuerpo tecnico , mirando el partido entre Paris Saint Germain y Seattle Sounders, en el Lumen Field Rodrigo Nespolo

Eso sí: Luis Enrique evitó responder sobre Franco Mastantuono, futbolista millonario que el 14 de agosto pasará a Real Madrid pero que había estado en la órbita de PSG. Incluso había trascendido de que el técnico español había tenido una conversación con el mediocampista zurdo para tentarlo de ir a París, pero una vez que apareció Real Madrid en escena, en medio de las negociaciones, todo cambió y el conjunto francés dejó de correr con posibilidades de llevarse al joven de 17 años. “Es jugador de River actualmente. Lo conozco por eso. No hablo de jugadores que no sean del PSG”, respondió de manera escueta, quizás dolido porque su club había iniciado charlas incluso con los dirigentes de River y luego todo se truncó.

Sobre el partido y el resultado obtenido, el entrenador sostuvo: “Tenemos que mejorar, pero me gustó como jugamos”. Y agregó: “No empezamos bien el partido, le concedimos algunas ocasiones al adversario, pero al final merecimos la victoria. Hemos conseguido ganar el partido y estoy contento”, declaró Luis Enrique en el Lumen Field de Seattle.

No le gustó cuando le preguntaron sobre el “accidente” sufrido ante Botafogo, campeón de la Copa Libertadores, la derrota por 1-0 en la fecha anterior. Respondió enérgicamente: “No fue un accidente contra el Botafogo, no merecimos perder”, sostuvo. Y al comentar la primera etapa del certamen, Luis Enrique afirmó: “No es fácil jugar en un campo diferente, es difícil tener la fluidez que queremos... Nos hemos adaptado bien y estamos contentos”.

La principal reflexión se la guardó para el final. Dejó una reflexión final sobre los campos de juego: "No me imagino una cancha de la NBA con agujeros, porque nosotros jugamos en estadios donde la pelota se parece más a un conejo que a un balón. A nosotros nos perjudica, a otros los puede beneficiar. Puestos a criticar, a mí sí que eso me parece algo a cambiar". Se sabe que su equipo suele tener un trato fluido de la pelota, así salió campeón de la Champions League, nada menos que venciendo a Inter en la final por 5-0.

Se sabe, Luis Enrique declara sin pelos en la lengua: “A mí me importa el estado del terreno de juego y lo digo hoy que ganamos. Esto dista mucho de los estados del terreno de juego de Europa. Están bien, pero el pica y pica como si fuera un conejo y hoy por ejemplo al ser un campo artificial anteriormente y ahora de césped natural, lo tienen que regar a mano. Lo han regado al descanso, pero se seca a los diez minutos. Para nuestro juego es un problema, claro", y agregó: “No lo vamos a poner como excusa y lo digo hoy que ganamos, pero es un problema para jugar al nivel que tú quieres. Y creo que esta es una de las cosas que la FIFA tiene que tener en cuenta, no solo el estado del terreno de los estadios, sino el de los campos de entrenamiento si queremos la mejor competición del mundo".