Luis Lobo Medina dirigió bien en Banfield vs. Tigre luego de los presuntos chats comprometedores

“Tomala vos, dámela a mí, vamo’ a matar un referí”, cantaron hinchas de Banfield justo antes del pitazo inicial. No podían no estar al tanto de que Luis Lobo Medina, el referí que estaba por hacer sonar el silbato por primera vez en la noche, iba a controlar al Taladro frente a Tigre, el club al que supuestamente había intentado favorecer en un partido de 2021. La publicación de una supuesta conversación por mensajería instantánea con Juan Pablo Beacon, mano derecha del tesorero de AFA, Pablo Toviggino, encendió el jueves, y mantuvo el viernes, la alerta sobre el tucumano de 41 años que es sindicado como “árbitro del poder”. El Matador de Victoria, el frustrado beneficiario de aquel viejo encuentro con Mitre, de Santiago del Estero, que terminó 3-3, volvía a ser vigilado por el juez vinculado con lo alto del organigrama de la “Casa Madre”.

Los temores de los simpatizantes en el estadio Florencio Sola, donde Banfield recibió a Tigre por la 12ª fecha del torneo Apertura, tocaron un pico apenas pasado los 20 minutos. El local contaba con un córner y en los típicos forcejeos de los prolegómenos Alfio Oviedo tiró de la camiseta de Danilo Arboleda y se quedó con ella en las manos, revertida. Falta del delantero de Tigre contra el defensor colombiano Banfield, y en el área del equipo rojiazul. Pero no hubo penal: como la pelota no estaba en juego –el saque de esquina aún estaba pendiente–, Lobo Medina no sancionó más que con la tarjeta amarilla al paraguayo. Y apenas se ejecutó el córner apareció el canto que viene repitiéndose en las canchas nacionales en las últimas semanas: “Chiqui Tapia botón, Chiqui Tapia botón, sos un hijo de p..., la p...”. Los hinchas verdiblancos veían detrás de la decisión de Lobo Medina una mano negra del presidente de AFA.

Los hinchas de Banfield amenazaron al árbitro justo antes del pitazo inicial y tras sentirse perjudicados por Lobo Medina en una jugada insultaron a Claudio Tapia, el presidente de AFA. Manuel Cortina

Estuvo activo el referí para amonestar jugadores: cuatro en el primer tiempo, dos por bando (Nicolás Meriano y Santiago López en el anfitrión, Bruno Leyes y Oviedo en el oponente). Pero no hubo más controversias que ésa, bien resuelta por Lobo Medina, y sí un gol de Banfield, que consiguió a los 27 minutos vía Tiziano Perrotta. Un tanto lícito, claro. Ningún reclamo.

Pero sí lo hubo en el segundo período. A los 5 minutos el ya advertido con el cartón amarillo Nicolás Meriano derribó desde atrás en el medio de la cancha a Ignacio Russo, que alcanzó a hacer un toque de primera para un pique Santiago López en un buen ataque de Tigre. La infracción, más que evitable, provocó un gesto de gran contrariedad de Pedro Troglio, el entrenador de Banfield, pero no hubo mucho lugar para protestas: el defensor pisó al delantero y la acción merecía una amonestación. El problema grande para el Taladro es que para Meriano la tarjeta era la segunda. Y el fin de su participación en el partido.

ROJA PARA MERIANO EN BANFIELD 🔴



El Taladro se queda con 10 jugadores a los 4 minutos del segundo tiempo, tras la segunda amarilla.#LPFxTNTSports



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Más tarde, a los 17 y los 26, Lobo Medina sacó nuevamente del bolsillo la tarjeta amarilla, también balanceadamente: así advirtió al visitante Joaquín Laso y al local Mauro Méndez. Y mientras Tigre se abalanzaba sobre el arco de Banfield para empatar y hacer pesar al rival el futbolista de menos, el desarrollo ayudaba: no había polémicas en el Florencio Sola.

Banfield resistió con diez jugadores y festejó, en medio de la necesidad de un presente flojo. Tigre, que había empezado muy bien en el Apertura, encadenó un sexto encuentro sin ganar y empieza a sentir el riesgo de no clasificarse para los octavos de final. Y en medio, Lobo Medina, que terminó la noche con una muy buena actuación luego de la acusación pública y tranquilo en un partido que finalmente no lo puso tan a prueba, con pocas acciones controvertidas.