Luis Suárez es un delantero extraordinario, más allá de que está en el tramo final de su carrera; en enero próximo cumplirá 34 años. Instalado en esta parte del mundo por el comienzo de las eliminatorias sudamericanas, no puede quitarse de encima su salida de Barcelona, en el que estuvo durante seis temporadas, la mayoría de ellas, con registros fabulosos de goles (en total, 198 en 283 partidos) y 10 títulos locales. Hace dos semanas, se incorporó a Atlético de Madrid, el equipo al que conduce Diego Simeone desde hace casi una década. Lionel Messi quiso marcharse de Barcelona, pero una traba legal y económica lo dejó instalado en el Camp Nou. Suárez mostró su dolor. Y transmitió el mismo sentimiento que tiene su amigo, el crack rosarino.

"No me sorprendió porque lo conozco demasiado. Sabía del dolor que él sentía por las formas, porque yo sentí que me estaban echando. Eso dolió. Llevaba seis años en Barcelona y había otras maneras. Eso también molestó a él. Yo no lo veo como Lío Messi [sic]; lo veo como amigo y él sabe cómo sufrimos y lo mal que la pasamos en ese momento", comentó, en un programa de ESPN.

A pesar de la alegría por el triunfo con suspenso por 2 a 1 de Uruguay sobre Chile (marcó el primer tanto, de penal, tras una polémica decisión luego de una revisión en el VAR), recordó su traumática salida de Barcelona y valoró el mensaje de Messi luego de su partida. "En Atlético volví a sentirme querido y que me valoran", explicó Suárez, que alcanzó la marca de 60 goles en el seleccionado y se afirma como el máximo artillero histórico celeste.

Suárez y el presidente Josep María Bartomeu, en tiempos más amigables entre ambos; "no está claro por qué la directiva tomó esa decisión", manifestó, pero intuye una causa: "Los molestaba que yo me llevara bien con Leo". Fuente: Archivo

"Los molestaba que yo me llevara bien con Leo, que capaz eso influyera en el juego porque nos buscábamos constantemente, por el bien del equipo, no por el bien personal. Quizás querían que Leo jugara más con otros compañeros. Es posible que hayan querido sacarme de al lado de Leo... No está claro por qué la directiva tomó esa decisión", analizó Suárez, que se prepara para el próximo encuentro de Uruguay, el de este martes, frente a Ecuador en Quito.

"Por respeto a la relación que tengo con Leo no voy a decir todo, pero sí que entendía la situación que vivía. Leo se quería ir, el club no quería y Leo se basaba en aspectos que el club discutía. Lo mejor era respetarlo, apoyarlo y tratar de que se distrajera un poco. Como amigo, lo veía así", afirmó el uruguayo.

