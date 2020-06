El DT de Lanús brindó una conferencia vía Zoom para 16 periodistas Crédito: @ClubLanus

A las 12 del mediodía del viernes, horario habitual en el que se suele terminar la práctica matutina y en vísperas del fin de semana, el entrenador de Lanús, Luis Zubeldía, dio una conferencia de prensa. En un intento para tratar de recuperar la rutina, el club granate organizó la charla a través de la plataforma Zoom. Ante unos 16 periodistas de medios partidarios y nacionales, el técnico de 39 años, que acaba de renovar su vínculo, contó cómo atraviesa estos 77 días de cuarenta que rigen en el área metropolitana: "En esta situación lo más importante es lidiar con nuestra cabeza. El jugador está impedido de expresarse como artista, como deportista. Eso es difícil. No me preocupa lo físico. Creo que de una manera u otra han podido mantener sus capacidades y sus condiciones, con la planificación semanal que entrega nuestro preparador físico aunque no sea el hábitat natural para entrenarse".

Durante más de una hora, Zubeldía contestó las preguntas de los periodistas con su característica paciencia y claridad en los conceptos, acaso influencia de una familia docente. "Todo esto es nuevo, no está estudiado. Está bien que hablemos nosotros porque somos los que vamos a entrenar el equipo, ¿no? Entiendo que algunos hablen de dos meses. Pero no sé cuánto necesitaremos de entrenamiento para volver a competir. Tal vez en seis semanas estaríamos listos. Habría que verlo. Se pierde masa muscular, sí, y eso es lo que más tarda en recuperarse. Pero eso no quita que puedan jugar un partido de fútbol, porque todos los equipos vamos a estar en una situación similar", afirmó sobre cómo imagina el regreso del fútbol cuando se permita la vuelta a los entrenamientos.

El ex técnico de Racing contó que lo que más le costó en estos días de aislamiento fue dormir: tiene una hija que acaba de cumplir un año. Sobre el futuro, aseguró que "no se pone un techo" para cuando la pelota vuelva a rodar en las canchas argentinas: "Mi contrato lo renovamos en dos días. Y quiero ser claro en esto: me quedo porque quiero salir campeón con Lanús. No me quedo para sacar juveniles y terminar en mitad de tabla. Como entrenador voy a buscar mi título. Porque tuve la suerte de ser campeón como ayudante de Ramón (Cabrero). Pero no quiero vivir de recuerdos, quiero vivir a Lanús en vivo".

Y, además, precisó: "Cuando estaba terminando el torneo anterior no lo tenía tan claro, fue algo que interioricé en esta cuarentena. Si yo no renovaba, sabía que iba a aparecer algún club del exterior e iba a continuar con mi carrera. Pero me di cuenta que es el momento de quedarme en el club. No pasa por las oportunidades sino por los sentimientos: quiero ir en busca del título con esta gente. Conozco muy bien a todos en el club, desde el que me abre la barrera hasta al mejor jugador: todos son buenas personas y todos quieren mucho al club".

Lanús es el último equipo que no está dentro de los cinco grandes que pudo ser campeón en un campeonato de todos contra todos. Fue en mayo de 2016. Luego llegaron tres títulos de Boca y uno de Racing. La diferencia económica y de infraestructura entre los equipos grandes y el resto parece crecer cada vez más, aunque a Zubeldía no parece asustarlo.

"No tengo dudas de que vamos a seguir creciendo. Siempre con aciertos y errores, claro. Pero tenemos una dirigencia que 'es' Lanús. Viven a pocas cuadras de la cancha, están siempre en el club. Yo me críe en la cancha. Tenemos un plantel competitivo e identificado con el club. Un fútbol juvenil fuerte, un fútbol infantil fuerte y una estructura súper competitiva que seguiremos trabajando. Si con todos esos argumentos no estamos para que el club sea cada vez más grande, estamos perdiendo el tiempo. Confío que, más allá de lo que pase alrededor y de este contexto difícil, Lanús se puede destacar", explicó el DT.

Cuando regresó a mediados de 2018, el Granate, que había llegado a jugar la final de la Copa Libertadores el año anterior, empezaba a preocuparse por los promedios. Tras las campañas encabezadas por Zubeldía, esa tabla quedó nuevamente lejos.

Con los clubes cerrados hace más de 70 días a causa de la pandemia del Covid-19, las conferencias de prensa virtuales se volvieron una opción para los equipos. Cuando se jugó la primera fecha de la Copa de la Superliga sin público y sin prensa, el entrenador de Huracán, Israel Damonte, respondió las preguntas que los periodistas enviaban por WhatsApp a los encargados de prensa del club. Lisandro López, el capitán de Racing, también dio una conferencia de prensa virtual, aunque con preguntas grabadas. Ahora, Lanús habilitó una sesión de Zoom para hacerle preguntas a su entrenador.

"Fue lindo volver a hablar de fútbol un rato. Estamos todos ansiosos por la incertidumbre en la que vivimos. Pero si yo me quejara, sería injusto. Tengo techo, tengo comida, hemos llegado a un acuerdo con el club por la forma de pago. Y tanto yo como mi entorno están bien de salud" , aseguró el técnico, que también dedicó unas palabras a los socios voluntarios del club Lanús que realizan tareas solidarias en la zona sur del conurbano. "Hoy son mis ídolos. Se destacan hoy por el contexto marcado, pero esa necesidad siempre está en nuestro país y siempre están estos héroes que atienden a los nuestros. No debería ser así. Cada vez que me levanto hay algo de mí que no es feliz, porque no se puede estar completo en felicidad cuando uno ve que hay un porcentaje altísimo que necesita ayuda social. Yo tengo mucha fe que este gobierno pueda alcanzar a esa gente, sin debilitar al trabajador que puede estar bien gracias al laburo".

La importancia de los juveniles: "El plantel tiene 60% de jugadores del club sobre unos 30 o 32 jugadores. Es altísimo el lugar que le damos a los juveniles , lo mismo en el 11 titular. La mitad de cada formación son jugadores del club, con edades diferentes, pero todos del club. Somos de poner gente del club, me parece un recurso válido en el que ganan todas las partes. No pongo un jugador que no es bueno, pero si es bueno y es del club ayuda mucho al futuro económico de la institución".

"El plantel tiene 60% de jugadores del club sobre unos 30 o 32 jugadores. Es altísimo el lugar que le damos a los juveniles , lo mismo en el 11 titular. La mitad de cada formación son jugadores del club, con edades diferentes, pero todos del club. Somos de poner gente del club, me parece un recurso válido en el que ganan todas las partes. No pongo un jugador que no es bueno, pero si es bueno y es del club ayuda mucho al futuro económico de la institución". Sobre Sand: "Cuando hablamos de Sand hablamos de algo extraordinario: es el máximo goleador del club. El y el Laucha (Acosta) son temas apartes por lo que significan. La dirigencia se contactó con José, ojalá que pueda estar dentro del plantel porque también es difícil sin saber cómo será el torneo hacer un contacto. Pero todo el Mundo Lanús, los hinchas, José, los jugadores y los dirigentes queremos que se retire en el club, además de que lo necesito para mi idea de juego".

Sobre Sand: "Cuando hablamos de Sand hablamos de algo extraordinario: es el máximo goleador del club. El y el Laucha (Acosta) son temas apartes por lo que significan. La dirigencia se contactó con José, ojalá que pueda estar dentro del plantel porque también es difícil sin saber cómo será el torneo hacer un contacto. Pero todo el Mundo Lanús, los hinchas, José, los jugadores y los dirigentes queremos que se retire en el club, además de que lo necesito para mi idea de juego". Las metas del equipo: "Hay una base de objetivos que tenemos que plantearnos como equipo. El de base es estar entre los primeros ocho. Después, estar entre los cuatro mejores para entrar en la Libertadores. Y también salir campeón. Yo quiero salir campeón en estos 18 meses que voy a estar en Lanús".

"Hay una base de objetivos que tenemos que plantearnos como equipo. El de base es estar entre los primeros ocho. Después, estar entre los cuatro mejores para entrar en la Libertadores. Y también salir campeón. Yo quiero salir campeón en estos 18 meses que voy a estar en Lanús". Sobre la finalización de la temporada y un próximo torneo sin descenso: "No podría decir si me parece bien o mal cómo se dio por terminada la temporada. Creo que podemos embarrar la cancha con sus declaraciones. En este caso se lo dejo a los dirigentes. Aunque siempre digo que me gusta salir campeón, clasificar a la copa o irme al descenso en la cancha. El jugador argentino compite por competir. Siempre quiero ganarle al que tengo enfrente, eso es inherente al futbolista y a todos los que practicamos fútbol desde muy chiquitos. No creo que pase eso".