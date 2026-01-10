Macclesfield FC, el club de la sexta división inglesa que eliminó a Crystal Palace de la FA Cup e hizo historia

Todos los años, la FA Cup da una sorpresa en el fútbol inglés y este año la protagonizó el Macclesfield FC. El equipo de la sexta división de Inglaterra, fundado hace cinco años, venció a Crystal Palace por 2-1, dio el gran golpe de la tercera ronda y sus hinchas lo celebraron invadiendo la cancha.

Por primera vez desde 1909 el vigente campeón es eliminado por un equipo de categoría no profesional. El club con peor clasificación que queda en la competencia disputó un gran encuentro y nunca quedó en evidencia la diferencia de nivel entre el 13° de la Premier League y el 14º de la National League North (la sexta categoría del fútbol inglés).

El Crystal Palace viene mostrando un rendimiento irregular y su entrenador, Oliver Glasner, confirmó que dejará el cargo cuando termine la temporada Martin Rickett� - PA�

El club de Cheshire, al sur de Mánchester, abrió el marcador con un libre directo cabeceado por el capitán Paul Dawson. El arquero argentino del Crystal Palace, Walter Benítez, volvió a buscar la pelota en el fondo de su valla tras un disparo desviado acrobáticamente con la pierna por Isaac Buckley-Ricketts.

Si bien los hinchas locales llegaron a cantar “¡Queremos tres!”, el tercer gol del partido lo anotó Yeremi Pino de tiro libre en el tiempo añadido del segundo tiempo para el equipo de la Premier.

Tras el pitazo final del árbitro, el pequeño estadio de Moss Rose fue invadido por la multitud, y en ella se encontraba el propietario del club, Robert Smethurst, empresario local artífice de esta gesta histórica.

Una historia única

El Macclesfield F.C. es el sucesor del Macclesfield Town. Fundado originalmente en 1874, este último fue liquidado por dedudas y expulsado de la National League en 2020 debido a deudas superiores a las 500.000 libras.

Sus activos se pusieron a la venta, incluyendo el estadio Moss Rose, que llegó a anunciarse en el portal inmobiliario Rightmove para que cualquier ciudadano pudiese comprarlo.

En 2021 comenzó su historia en la novena división nacional el nuevo equipo. En solamente cuatro temporadas, logró tres ascensos (solo falló en la temporada 2023-24, cuando terminó segundo en su liga). Hoy, juega en la National League North, la sexta categoría del fútbol inglés.

La invasión al campo de juego de los hinchas de Macclesfield, que jamás olvidarán este día DARREN STAPLES� - AFP�

Su dueño compró el club borracho

Robert Smethurst, dueño del Macclesfield FC, es un empresario inglés que se vio afectado de manera psicológica por el aislamiento generado por la pandemia de coronavirus. En ese marco, destacó que empezó a tomar cada vez más alcohol para tapar su malestar hasta que un día ¿consciente de sus acciones? tomó una decisión que cambió su vida.

“Bebía cantidades desorbitadas de alcohol y llevaba un estilo de vida completamente absurdo. Iba al pub a las dos de la tarde y siempre era el último en irme. Había estado en una borrachera continua de cuatro días. Entré en Rightmove y compré el club en 24 horas. No tenía un plan de negocios ni la menor idea de cómo dirigir un club de fútbol”, reveló al medio inglés The Sun.

Asimismo, destacó que esta acción casi le lleva a romper su matrimonio: “Era solo algo para hacer cuando estabas borracho”. Si bien renunció como propietario en octubre de 2025, no se desprendió al 100% del club ya que gastó más de 4 millones de libras en la renovación del estadio Moss Rose y hasta 400.000 libras al año para mantenerlo en marcha.

Hoy en día, el club ahora factura unos 2,5 millones de libras al año luego de que Smethurst elaborara un plan de negocio basado en una cancha de plástico que se puede alquilar junto con un club de ocio y un bar.

“(El club) Me ha dado algo más que hacer que volver a quedarme en la habitación viendo Netflix. Una vez que te metes en él, el amor, la pasión, hay una unión dentro del fútbol que va más allá. Cruzo el campo y recibo una ovación de 4.000 personas. No puedo ir a la ciudad sin que me acerque la gente a hablar contigo. Me encanta”, remarcó el empresario inglés que invertirá las 300.000 libras ganadas por vencer al Crystal Palace en reforzar el equipo.