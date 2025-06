Mala noticia para Boca: Ayrton Costa no jugará el Mundial de Clubes

A pesar de las gestiones de Boca y una larga espera, este jueves llegó la noticia que el club y el futbolista no deseaban: Ayrton Costa no podrá participar del Mundial de Clubes 2025. Este jueves se confirmó que la Embajada de Estados Unidos no le otorgó la visa al defensor, que deberá seguir el certamen desde Buenos Aires.

El exIndependiente se presentó ante las autoridades migratorias del país norteamericano el miércoles, con la expectativa de recibir la aprobación final. Sin embargo, este jueves tanto el futbolista como el club xeneize fueron notificados del rechazo definitivo.

Ayrton Costa se queda en Buenos Aires @ayrtoncosta32

La información cayó como un mazazo en el plantel azul y oro que se entrena en Miami rumbo al debut del lunes ante Benfica. De hecho, Miguel Ángel Russo se expuso a sacrificar un lugar en la lista de 35 por él, esperando una solución favorable en el tema del visado.

“Lo esperamos, lo hemos anotado. Yo creo que se va a solucionar, es un jugador importante para nosotros”, había dicho el entrenador en conferencia de prensa ya en Miami. De hecho, en los entrenamientos en Ezeiza antes de que el plantel viajara, Costa había conformado con Nicolás Figal la dupla de centrales presuntamente titular, lo que había postergado a Marcos Rojo. Con este panorama, y siendo además el único zurdo entre los centrales que viajaron, uno de los capitanes del equipo apunta a ocupar el lugar que Costa ya no podrá utilizar en la formación.

Los antecedentes

El conflicto legal que le impide a Ayrton Costa jugar el Mundial de Clubes se debe a una “probation” vigente en la Justicia, lo que complica aún más su situación migratoria.

Costa llegó a Boca a comienzos de 2025 proveniente del Royal Antwerp de Bélgica. Lo pagó 3,2 millones de dólares y le firmó contrato hasta diciembre de 2027. En ese momento, Costa ya contaba en su prontuario con un par de antecedentes.

El 18 de junio de 2018 había sido aprehendido por efectivos policiales cuando huía en un vehículo junto a dos cómplices luego de cometer un asalto en una casa de Bernal. Lo acompañaban Carlos Anselmo Costa, su hermano mayor, y Mariano Francisco Panebianco, que se suicidó en 2024. Como no estaban armados y los elementos sustraídos fueron recuperados, los tres quedaron demorados pero no fueron detenidos.

Ayrton Costa, durante un entrenamiento de Boca @ayrtoncosta32

En 2023, en tanto, el defensor que fue titular en el último superclásico y fue al banco en el empate contra Tigre quedó involucrado en el femicidio de su excuñada, Agustina Belén Aguilar, de 21 años. Según familiares de la víctima, Ayrton fue quien dio aviso de que Aguilar se encontraba “descompuesta” en la vivienda de su hermano Carlos, presuntamente bajo un cuadro de sobredosis. Sin embargo, Ayrton solo fue citado en calidad de “testigo”, por lo que quedó liberado de culpa y cargo.

Esta situación judicial derrumbó las esperanzas del zaguero de ser parte del torneo que se disputará en suelo estadounidense desde este sábado.

Sin Cavani ni Advíncula

El entrenamiento de este jueves comenzó con algo de lluvia tenue, pero la clásica rutina física matutina se vio interrumpido poco antes de las 11 de la mañana (hora argentina) por una alerta de tormenta eléctrica a menos de 10 kilómetros del campus.

La orden fue inmediata: bajo techo todos. La decisión obedeció a los protocolos de seguridad vigentes en Estados Unidos para este tipo de condiciones.

Entrenamiento matutino en Barry University ✅💪 pic.twitter.com/SUxH7pLcGs — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) June 12, 2025

Más allá de esta situación, el dato saliente es que Edinson Cavani, emblema ofensivo del equipo, no participó del entrenamiento por tercer día consecutivo debido a molestias físicas que arrastra desde la recta final del semestre.

La preocupación es creciente y su presencia ante el Benfica, el lunes en el Hard Rock Stadium de Miami, está cada vez más comprometida. Fuentes del cuerpo médico hablan de una sobrecarga muscular que no logra disiparse, pese a los trabajos de recuperación.

Tampoco estuvo Luis Advíncula, quien llegó hace apenas 48 horas a suelo estadounidense tras participar con Perú de la doble fecha de Eliminatorias. El lateral realizó tareas regenerativas en el gimnasio.

Allí también estuvieron Luciano Di Lollo y Lucas Blondel, quienes arrastran distintas molestias menores y están en etapa de recuperación.