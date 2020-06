English Premier League | Fase de grupos Sin Comienzo P Manchester City P Burnley

Ganar o ganar. No hay otra opción para Manchester City . Más allá de que la Premier League parece tener definido a su campeón desde hace varios meses, la ilusión del equipo de Pep Guardiola todavía se aferra a las chances matemáticas y hoy deberá confirmarlo: necesita vencer a Burnley para quedar a 20 puntos de Liverpool con ocho fechas por jugar y mantener abierta la disputa del título. El partido se jugará desde las 16 en el Etihad Stadium y contará con la transmisión de ESPN 2.

El líder Liverpool, que ayer igualó 0-0 con Everton en su primer partido oficial tras el parate por la pandemia de coronavirus, mantiene una ventaja sin precedentes de 23 puntos al tope de la liga inglesa. Pero no tendrá la certeza de que una victoria contra Crystal Palace el próximo viernes en Anfield certificará el título. También necesitarán la colaboración de Burnley, que hoy tendría que sacarle un punto al bicampeón vigente Manchester City como visitante.

El equipo de Pep Guardiola es escolta con 60 unidades y viene de vencer 3-0 a Arsenal el jueves pasado en el regreso adelantado por un duelo postergado de la fecha 28. En tanto, Burnley acumula 39 unidades y se ubica en el puesto 11 de la tabla de posiciones, lejos de los puestos de descenso (a 12 puntos) y con la ilusión de sostener su rumbo positivo a casi cuatro meses de su último juego oficial.

Guardiola no confirmó el once titular, pero anunció que hará uso de la rotación debido al extenso calendario que no da respiro. Así, el equipo podría contar con la presencia de los dos argentinos del plantel. Después de ir al banco y no ingresar el jueves pasado ante Arsenal en el regreso de la actividad oficial, Nicolás Otamendi tiene chances de estar en la zaga central junto con el francés Aymeric Laporte y así volver a jugar tras su último partido del 8 de marzo pasado ante Manchester United (0-2). En tanto, Sergio Agüero sería el número 9 desde el arranque luego de sumar 10 minutos como suplente en la reciente victoria 3-0 ante Arsenal.

Con ocho partidos por jugar, Liverpool seguirá de cerca el duelo del City pese a tener margen de sobra para poner fin a la sequía y ganar su primer campeonato doméstico desde 1990. Mientras que en Manchester esperan un triunfo que permita mantener vivas las ilusiones.

Probables formaciones

Manchester City: Ederson; Kyle Walker, Nicolás Otamendi o Fernandinho, Aymeric Laporte, Benjamin Mendy; Rodri, Kevin De Bruyne, David Silva o Phil Foden; Bernardo Silva, Sergio Agüero y Raheem Sterling. DT: Pep Guardiola.

Burnley: Nick Pope; Mathew Lowton, James Tarkowski, Ben Mee, Charlie Taylor; Jeff Hendrick, Jack Cork, Ashley Westwood, Dwight McNeil; Jay Rodriguez y Matej Vydra. DT: Sean Dyche.

Estadio: Etihad Stadium.

Horario: 16 (Argentina).

TV: ESPN 2.