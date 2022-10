Manchester City fue arrollador: goleó 6 a 3 a Manchester United con hat tricks de Erling Haaland y Phil Foden

Arrollador, aplastante, demoledor. Y los adjetivos quedan cortos a la hora de hablar del Manchester City versión 2022/23, que parece haber encontrado la pieza que le faltaba para que su funcionamiento sea perfecto y piense en, ahora sí, ir por la Champions League. El conjunto de Pep Guardiola apabulló a Manchester United en el clásico de la ciudad, le ganó por 6 a 3 gracias a un rendimiento colectivo excepcional y a su as de espadas, el noruego Erling Haaland, que otra vez lució intratable: aportó un hat trick y dos asistencias para otro que se lució con tres goles, Phil Foden.

Todos juntos para el festejo de gol en Manchester City, que apabulló a su clásico rival de toda la vida Matt McNulty - Manchester City - Manchester City FC

De entrada nomás se vio una superioridad notable entre los dos equipos. Manchester City sometió a su rival de toda la vida durante los primeros 45 minutos con una posesión casi total y opciones de gol para todos los gustos. A los 3 minutos, una triple tapada privó a los Ciudadanos de abrir el marcador, pero a los 8 Foden empalmó un centro con su zurda y puso el 1 a 0.

El primer gol de Haaland.pic.twitter.com/FcNBArZ5dL — VarskySports (@VarskySports) October 2, 2022

A partir de allí fue un concierto de los locales. Hubo un tiro libre de Gundogan en el palo, un zurdazo de Foden que salió cerca del ángulo, varios tiros al arco que encontraron futbolistas de United tirándose al suelo para tapar... Y a los 33 llegó el primero de Erling Haaland, la máquina de goles que tiene el City: un cabezazo letal que Malacia rechazó dentro del arco se transformó en el 2 a 0.

Tres minutos más tarde, ataque directo dirigido por De Bruyne, que cruzó una asistencia exquisita para el noruego, que se tiró y desde el piso la mandó a la red. A los 43, nuevo avance conducido por el belga, abrió para Haaland, que se disfrazó de asistidor para que Foden pusiera el 4 a 0.

Gol de Haaland, golazo del Manchester City

pic.twitter.com/sXT1na585j — Olimpia Pictures That Go Hard (@OLlMPlA) October 2, 2022

El primer tiro al arco de Manchester United fue en el final del primer tiempo: bombazo de Rashford que sacó Ederson con los puños. Un primer tiempo lapidario. El verdadero termómetro fue lo que ocurrió en las tribunas: los hinchas de los Reds comenzaron a retirarse antes de terminar la primera parte.

En el segundo tiempo, el City pareció tomarse un respiro, respaldado en el abultado resultado conseguido. Parecía que el United solo podía conseguir algo de manera individual, y eso fue lo que pasó: Anthony tomó una pelota fuera del área y con un zurdazo notable venció la estirada de Ederson.

Sin embargo, la letalidad del City parece ser cosa seria. A los 19′ Sergio Gómez envió un certero centro al punto penal, que Haaland empalmó de zurda para poner el 5 a 1. Y un ratito después, el noruego asistió a Foden para que el juvenil complete su hat trick. Dos ráfagas para volver a estirar la ventaja: 6-1.

Guardiola echó mano a las variantes: cuatro cambios, entre ellos, el ingreso de Julián Álvarez. Allí pareció que por fin levantó el pie del acelerador y le permitió al United decorar el resultado y hacer menos dolorosa una derrota contundente: Martial anotó a los 38 y en el último minuto con un penal para dejar las cosas 6 a 3.

El rendimiento de Haaland desde el comienzo de la temporada ha sido impresionante: 14 goles en 8 partidos Matt McNulty - Manchester City - Manchester City FC

Los impresionantes números de Haaland

Erling Haaland lleva 14 goles en la Premier League, y el dato fundamental es que marcó en siete de los ocho partidos que disputó el City. Solo no convirtió en la goleada 4 a 0 a Bournemouth. Luego le hizo dos a West Ham (2-0); uno a Newcastle (3-3); hat trick a Crystal Palace (4-2); hat trick a Nottingham Forest (6-0); uno a Aston Villa (1-1); uno a Wolverhampton (3-0) y el hat trick del clásico ante el United.

Además, anotó en los dos encuentros que Manchester City lleva disputados en la Champions League: dos a Sevilla (4-0) y uno al Borussia Dortmund (2-1).

El dato insoslayable es que Erling Haaland, con su 14 tantos, tiene más goles que 15 de los 20 equipos que participan en la Premier League .

CR7, con cara de pocos amigos

¿Manchester United está perdiendo por goleada y Cristiano Ronaldo no es opción de cambio? Eso es lo que pensó Erik Ten Hag. El técnico neerlandés dejó a CR7 sentado en el banco de suplentes mientras su equipo sucumbía frente al clásico rival de toda la vida. El delantero portugués mostró cara de pocos amigos sentado en las gradas del Eitihad Stadium. ¿No lo quiso poner para que no quede retratado en una goleada tan apabullante o es que realmente el entrenador no lo tiene en cuenta?

Lo que viene para Manchester City es un nuevo compromiso de Champions League: el miércoles, a las 16, en su estadio, recibirá a Copenhague, de Dinamarca, por la tercera fecha de la fase de grupos.