Julián Álvarez, el número que eligió en Manchester City, quiénes lo aconsejaron y el elogio para Lionel Messi

Julián Álvarez llegó este viernes a Manchester, ciudad en la que el domingo será presentado como nuevo jugador del City, el equipo que dirige el español Pep Guardiola. El ya exdelantero de River, de 22 años, dio la primera entrevista para las redes sociales de su nuevo club y calificó a Lionel Messi de “héroe”. Además, reveló que habló con otros tres futbolistas argentinos acerca de su nuevo destino: Wilfredo Caballero, Nicolás Otamendi y Sergio “Kun” Agüero, toda una leyenda en el Etihad Stadium. También contó la razón por la que eligió el número 19, que portará desde esta temporada y por las próximas cinco.

“Hi, Manchester. Come on, City!”, fueron las dos primeras palabras en inglés del goleador cordobés para su nuevo club. De todas maneras, confesó que habla poco el idioma que deberá aprender para desenvolverse en la ciudad que será su casa. “La verdad es que estoy muy contento de llegar acá. De chico siempre soñé con jugar en Europa, en grandes clubes, en las mejores ligas. Hoy estar acá es un privilegio” , confesó Álvarez.

La entrevista completa a Julián Álvarez

También contó que charló con Guardiola, su flamante entrenador y uno de los máximos responsables en la transferencia del argentino, concretada en febrero: “Tuve la posibilidad de hablar con Pep Guardiola en febrero, cuando se dio lo de la firma. Me dio la bienvenida al club y estaba contento de que formara parte del proyecto del City. Creo que es uno de los mejores entrenadores del mundo. Ha estado en grandes clubes del mundo, de lo mejor, la elite. Espero estar a disposición para seguir creciendo como futbolista y como persona”, se esperanzó .

Antes de viajar, Álvarez también se interiorizó sobre su nuevo club y la ciudad de Manchester en conversaciones con otros futbolistas argentinos. “Tuve la posibilidad de hablar con Willy Caballero, hablé un poco con el Kun y también un poco con Otamendi, que somos compañeros de la selección”, relató el ex goleador de River. Y agregó, sobre la charla con Agüero: “Todos sabemos lo importante que fue el Kun en el club. Lo que significa para el mundo también como jugador. También en la selección argentina. Tuve la posibilidad de hablar y me contó un poco sobre la ciudad, sobre los compañeros, sobre el Manchester City en general. Estoy muy ilusionado con lo que viene ”.

Álvarez también relató lo que significa Lionel Messi, y la importancia que tiene en su carrera haber podido compartir un vestuario y un equipo con el capitán del seleccionado argentino: “Admiré mucho a Messi., Es mi ídolo desde muy chico. De toda la familia, de mis hermanos también. Messi es un héroe para mí”, confesó el flamante refuerzo de Manchester City, que será presentado ante los hinchas el próximo domingo, junto al noruego Erling Haland, el inglés Kalvin Phillips y el alemán Stefan Ortega. Sobre la Pulga, añadió: “Es un sueño cumplido haberlo conocido y jugar con él. Soñaba desde chico con jugar en la selección o compartir un vestuario con él. Haber logrado esto con 22 me pone muy orgulloso, contento...y a seguir por más” .

También se refirió a lo que significa dar el salto de River a Manchester City; del fútbol argentino a la Premier League: “Es un cambio grande. Tiene similitudes con lo que me pasó en todo este tiempo. Estar en uno de los clubes más grandes de América a pasar a uno de los más grandes de Europa...tiene muchas cosas que son similares”. Y sobre la posición en la que se moverá dentro del campo de juego, Álvarez apuntó: “He jugado en distintas posiciones. Me siento cómodo jugando libre. Lo puedo hacer por afuera o por dentro. Estando por dentro me ha tocado llegar más al gol, por una cuestión de distancia en relación al arco” .

El video de bienvenida de Manchester City a Julián Álvarez

Además, el futbolista a quien en River apodaron “Araña” se entusiasmó con la posibilidad de disputar un clásico de su nueva ciudad ante el Manchester United: “Estoy contento por el clásico de Manchester. Como decía, siempre uno tiene sueños, intenta llegar a lo máximo. El clásico River-Boca, por o que significa en Sudamérica...El clásico de Manchester, por lo que significa a nivel mundial, va a ser muy lindo poder estar ahí”.