Manchester United le ganó a Manchester City por la Premier League en el debut de su entrenador

Manchester United, con Michael Carrick haciendo su debut como entrenador del equipo en el que Lisandro Martínez fue titular, lo pasó por arriba a Manchester City. En Old Trafford, en el comienzo de la fecha 22 de la Premier League, este sábado le ganó por 2-0 un partido que podría haber terminado en goleada y limita las chances de los Citizen para pelear el título.

Apenas iban tres minutos cuando el local tuvo su primera gran oportunidad de ponerse en ventaja. En un tiro de esquina lanzado desde la izquierda por Bruno Fernandes, la pelota llegó al segundo palo y Harry Maguire le ganó en el salto a Erling Haaland, dentro del área chica, a centímetros del arco. El cabezazo del defensor dio en el travesaño. Increíble.

El comienzo del clásico se tornó áspero, con Diogo Dalot y Luke Shaw recibiendo sendas tarjetas amarillas por entradas duras. Uno, sobre Jérémy Doku, al borde de ser una plancha para irse rápido al vestuario. El otro por un golpe fuerte al presionar a Rodri, que más tarde cortó un avance y también se llevó la amonestación.

Michael Carrick (der.) conversa con uno de sus asistentes, Steve Holland, durante el clásico de Manchester, donde el DT asumió en las horas previas. DARREN STAPLES - AFP

Antes de irse al descanso, el United gritó un golazo que no valió: una resolución con clase y potrero de Bruno Fernandes, tras un pase de 50 metros de Lisandro Martínez desde su campo. La jugada siguió, el luso eludió al arquero Gianluigi Donnarumma, se frenó para hacer seguir de largo a un rival que llegaba a cubrir y definió. Segundos después, el asistente levantó la bandera y el VAR confirmó que no estaba habilitado.

En la segunda etapa, los Diablos Rojos aceleraron y no tuvieron piedad. Donnarumma se lució (y lo festejó) en una doble tapada, ante el remate de Amad Diallo y el intento de picarla de Casemiro en el rebote. Y enseguida le tapó una definición cruzada a Bryan Mbeumo que quedó a media altura.

¡LO TUVO OTRA VEZ EL UNITED! Enorme Donnarumma para evitar el 1-0 de los Diablos Rojos.



Dos minutos más tarde, el camerunés tuvo revancha y no perdonó, con un tiro al ras que sí superó la estirada del gigante italiano. En un contragolpe veloz, Mbeumo buscó el hueco para marcarle el pase a Bruno, se perfiló y su zurdazo viajó hacia el segundo palo. El 1-0, a los 20 minutos.

El segundo gol nació de una jugada con gambeta y precisión de Matheus Cunha, que había ingresado por el goleador. Su centro al área encontró a Patrick Dorgu llegando de frente para sorprender a su marcador y anotar ante un Donnarumma ya desprotegido.

Lisandro Martínez, una fiera en la defensa de Manchester United, que le ganó a Manchester City por la Premier League. DARREN STAPLES - AFP

Fue un golpe letal para las ambiciones del City. Al punto que Pep Guardiola sacó del campo a Haaland, que había tenido poca participación en el área rival y había tenido una chance de empatar con una media vuelta que llegó a tiempo a bloquearle Licha Martínez, felicitado por sus compañeros más cercanos. En rigor, el argentino ganó todos sus duelos por abajo y por aire en el partido. El DT catalán ya pensaba en lo que viene, tiraba la toalla.

Ya en el descuento, Mason Mount, que había ingresado para que Bruno salga ovacionado, apareció por el centro del área para anotar otro gol para el local, pero en medio de los festejos otra vez surgió la incertidumbre por una posición fuera de juego previa. El VAR confirmó que el tanto debía ser anulado.

Lo mejor de Manchester United vs. Manchester City

Carrick, que fue contratado esta semana hasta el final de la temporada para reemplazar a Ruben Amorim y se convirtió en el sexto DT en enfrentar a Guardiola desde que el español asumió en el City en 2016, tuvo un estreno soñado. Con pasado en el club como jugador, ingresó al campo con los jugadores aplaudiendo y arengando a los fanáticos y se despidió exultante, en medio de un Old Trafford que vivió una tarde de las que renuevan las esperanzas en una temporada sin participación en las copas internacionales.

“Ganó el mejor equipo. Fueron mejores. Cuando un equipo es mejor, hay que aceptarlo. Tuvieron la energía que nosotros no tuvimos”, reconoció el entrenador catalán, mientras a su colega le consultaban por la superioridad que tuvieron sobre un City irreconocible. “No voy a entrar en detalles sobre Pep; es un entrenador increíble y su equipo es fantástico. No me corresponde hablar de ellos”.

La fiereza de Lisandro Martínez para defender el triunfo de Manchester United sobre Manchester City, ante el asedio de Antoine Semenyo Dave Thompson - AP

Todavía en el campo de juego, ante las cámaras de Sky Sports, Lisandro Martínez reveló la fórmula del éxito: “Michael Carrick dijo que aprovecháramos la energía de la gente en el estadio y eso fue lo que hicimos”. Y añadió el argentino, feliz: “Cuando estamos juntos así es imposible perder en casa. Defendimos muy bien, estuvimos compactos todo el tiempo, sentíamos una energía diferente cuando veías los ojos de los jugadores”.

Aunque sea provisoriamente, Manchester United llegó a los 35 puntos, los mismos que tiene Liverpool en el cuarto puesto que lleva a la Champions, y le dio un golpe a su clásico rival en la pelea por el título. City, segundo en la tabla, sumó apenas tres de los últimos 12 puntos que disputó y está a seis del líder Arsenal, que puede tomar más ventaja si suma en esta fecha.