escuchar

El ciclo de Marcelo Bielsa con el seleccionado de Uruguay comenzó oficialmente con un sólido triunfo por 3-1 sobre Chile en el inicio de las eliminatorias sudamericanas este viernes en la noche en el estadio Centenario. No obstante, el entrenador le quitó mérito a su trabajo con los jugadores y fue crítico con el buen juego que encaminó un triunfo sin sobresaltos.

Durante el juego se vio al DT con su sello. Inquieto, dio indicaciones permanentemente, fue y vino en su sector delante del banco de suplentes, casi no festejó los goles. En la conferencia de prensa, se alejó del exitismo y descolocó a todos con algunas de sus definiciones sobre el rendimiento del equipo.

Marcelo Bielsa, al borde del campo de juego del Centenario y en cuclillas, en medio de Uruguay - Chile ap - AP

Al destacarse el juego de transiciones rápidas que se vio en gran parte del encuentro, que los uruguayos dominaron en todos los aspectos, Bielsa sentenció: “No es algo que lo hayamos trabajado”. La sorpresa se apoderó de la sala, enseguida, y llegó la ampliación de su particular mirada.

“Eso tiene que ver con el estilo de los jugadores y con sus cualidades. En realidad, nuestro entrenamiento fue un día solo, así que por más que estuvimos más días juntos... por los viajes y las necesidades de descanso posterior al partido del fin de semana en sus clubes, solamente pudimos entrenar un día. Entonces, nada de lo que el equipo mostró fue producto de la influencia del trabajo”.

Ante la sorpresa, el DT fue consultado si en ese contexto creía que había visto algo de lo que intentará que su seleccionado muestre en la cancha. “No va a haber continuidad de los trabajos, porque todas las fechas FIFA responden a la misma estructura: el jugador juega el fin de semana, viaja y, en el mejor de los casos, tiene un entrenamiento. Si el partido hubiese sido el jueves, no hubiese habido ni un entrenamiento. Y me refiero al sentido de que se exige consumo de energía y eso se hace después del descanso del partido que jugaron en sus clubes y previo al de la selección. A mí me gusta el estilo de los jugadores uruguayos, pero el modelo de juego lo imponen las individualidades y no el entrenador”, profundizó.

"TIENE QUE VER CON EL ESTILO Y LAS CUALIDADES DE LOS JUGADORES. SOLAMENTE PUDIMOS ENTRENAR UN DÍA"



El entrenador argentino Marcelo #Bielsa habló sobre las transiciones rápidas y los pases precisos que tuvo #Uruguay en el triunfo ante #Chile. pic.twitter.com/rvPVe1F2Ki — ESPN Uruguay (@ESPNUruguay) September 9, 2023

Además, el buen juego del equipo no lo convenció por completo. “Llevó 15 minutos poder dominar el partido y después del gol de ellos (el 1-3) hubo un segmento del partido donde sufrimos. El partido podría haber terminado con una diferencia mayor a favor nuestra, pero también con una diferencia menor”. Inmediatamente después del 3-0 anotado por Nicolás De la Cruz llegó el descuento de Arturo Vidal, que poco después tuvo la oportunidad de achicar la diferencia otra vez y lo impidió el arquero Sergio Rochet.

El resumen de Uruguay - Chile

El martes próximo, Uruguay visitará a Ecuador, un duelo complejo para el seleccionado charrúa. “Es un equipo muy aguerrido, con jugadores que evidentemente han crecido y llegado a lugares importantes. Es un equipo difícil de enfrentar. Quedó demostrado en el partido con Argentina”, analizó. Su rival, además de perder 1-0 en el Monumental, tiene una penalidad de tres puntos por una mala inclusión de un jugador en las eliminatorias pasadas.

Por último, Bielsa reveló que la capitanía de Federico Valverde no fue una elección suya. Sin los históricos Edinson Cavani y Luis Suárez en el plantel, el mediocampista de Real Madrid llevó la cinta “porque lo decidieron sus compañeros”.

LA NACION