Una derrota en Old Trafford ante Manchester United estaba dentro del presupuesto de Leeds, pero lo que figuraba fuera de los cálculos era recibir la tunda de un 6-2, con una desventaja de 2-0 a los dos minutos. La paliza obligó a una pronta reacción, que empezó con la defensa de Marcelo Bielsa del estilo ofensivo y ambicioso que llevó al equipo a la Premier League. Hasta denunció que una campaña de desestabilización intentaba hacerles creer a sus futbolistas que debían modificar los planteos de juego.

La otra demostración de recuperación debía venir por el lado de los resultados, sobre todo porque después de caer contra los Diablos Rojos aparecían dos rivales directos en la lucha por mantener la categoría: Burnley y West Bromwich Albion. Y Leeds pasó los exámenes con un aprobado para finalizar 2020 con buenas sensaciones futbolísticas y la tranquilidad de haber escalado hasta el 11° puesto, con 12 puntos por encima del primer equipo que está descendiendo (Fulham, con un partido menos, este miércoles visita a Tottenham).

Los cinco goles de Leeds

Al sufrido 1-0 sobre Burnley ("El rival pudo empatar, nos aferramos al resultado. Defendimos con mucha fiereza, tuvimos un comportamiento enérgico y valiente, con mucha decisión", había analizado Bielsa), le siguió este martes el 5-0 de visitante a West Bromwich Albion. La cómoda victoria se facilitó desde el comienzo, a los 9 minutos, con un insólito gol en contra de Sawyers, que en un pase atrás encontró mal ubicado al arquero. Luego siguieron los tantos de Ezgjan Alioski, Jack Harrison, Rodrigo Moreno y Raphinha. No hizo falta la eficacia del centro-delantero Patrick Bamford, máximo anotador del equipo, con 10.

Bielsa quedó satisfecho porque Leeds reunió en un mismo partido dos aspectos que normalmente le cuestan mucho: ser contundente y bajar la persiana de su arco. "Lo más importante fue que estuvimos muy efectivos. Normalmente es difícil que de ocho situaciones de gol convirtamos cinco, si bien uno de los goles no fue por nuestra responsabilidad (en alusión al tanto en contra de Sawyers, el primero del 5-0). De no haber tenido una eficacia tan alta, el resultado habría sido más corto. Por supuesto que ese gol es importante, pero nosotros ya estábamos dominando el partido y generando situaciones por nuestra gestión", fue el análisis del entrenador rosarino.

Con los cinco goles que convirtió, Leeds dejó de ser el equipo con la valla más vencida de la Premier, situación que ahora ocupa su vencido, West Bromwich, con 35 tantos. Fue el segundo encuentro consecutivo en que no fue vulnerado el arco de Illan Meslier. "Es importante para nosotros evitar que nos conviertan porque hemos recibido demasiados goles para la cantidad de partidos jugados. Si no recibimos goles aumenta la confianza del equipo para defender", agregó el Loco.

Con este triunfo, Leeds es el único conjunto de la Premier que hizo 5 goles como local y visitante. Esa cifra marcó en Elland Road en el 5-2 a Newcastle. Hasta aquí, más allá de lógicos altibajos, la campaña es satisfactoria. Los 23 puntos superan a la suma de los que tienen los otros dos ascendidos con Leeds: Fulham (11) y West Bromwich (8), que llegaba tras empatarle a Liverpool en Anfield Road. En Bromwich asumió hace tres fechas, tras el despido de Slaven Bilic, Sam Allardyce, un entrenador defensivo, al que normalmente recurren los clubes amenazados por el descenso. "Me sorprendió esta actuación nuestra tan pobre", expresó Allardyce tras el encuentro.

El ánimo de Bielsa era el opuesto. Consultado por el gol que más le gustó, no se quedó con ninguno en especial: "Todos me dieron alegría". Sobre cómo ubica esta producción dentro de la temporada, respondió: "Dominamos el partido, atacamos constantemente y fuimos contundentes. Cometimos pocos errores no forzados que pudiera aprovechar el rival. Todos elementos que hacen a una actuación positiva".

Para los últimos dos partidos, Bielsa no contó con ninguno de los zagueros centrales del plantel, todos lesionados: Cooper, Koch, Llorente y Berardi. La zaga la integran quien normalmente es lateral derecho, Luke Ayling, y Pascal Struijk, más habituado a ser volante central. Bielsa tuvo palabras de elogio para Ayling: "Cuando juega de lateral también brilla. Como central está brillando y creo que si jugara de mediocampista defensivo también sería eficiente. Es un jugador con grandes cualidades. Normalmente utiliza un gran porcentaje de sus virtudes, tiene carácter para correr riesgos sin cometer errores, lo que distingue a los mejores jugadores".

El balance de 2020, con el objetivo cumplido del ascenso en julio, se cierra con 20 victorias, seis empates y 13 derrotas. Marcó 66 goles y recibió 47. Pero el calendario de la Premier no da respiro. Cuando Leeds termine el brindis del 31 de diciembre, el 2 de enero ya lo estará esperando el Totteham de José Mourinho en su nuevo estadio de Londres.

