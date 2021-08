Marcelo Bielsa y su “alegría genuina” por ver a Lionel Messi campeón de la Copa América

Marcelo Bielsa, entrenador de Leeds y ex DT del seleccionado argentino, contó en una entrevista que se emocionó “genuinamente” al ver a Lionel Messi, capitán albiceleste, con la Copa América. El Loco brindó sus impresiones durante una nota con la cadena DAZN.

“Sentí una alegría enorme por todos: por él, que perseveró, luchó, aguantó, espero y triunfó, y eso es un mensaje contracultural. Vivimos en la cultura de lo inmediato y Messi, por no haber ganado, sufrió todo tipo de ataques”, destacó el entrenador, de 66 años, durante la entrevista. El Loco se apresta a iniciar su segunda temporada en Premier League al frente de Leeds United, su cuarta campaña en el equipo, al que consiguió ascender desde la Championship en 2020.

El rosarino continuó hablando de Messi: “Entonces me dio alegría por él, me dio alegría por sus compañeros, que lo homenajearon, me dio alegría por el cuerpo técnico, me dio alegría por el pueblo argentino que está tan necesitado de poder alegrarse por algo. Me sentí muy orgulloso de sentirme representado. Me sentí parte, me alegré genuinamente”.

Bielsa, uno de los entrenadores más respetados del mundo, también se refirió a la globalización del fútbol. Y dejó una impresión muy propia sobre la pasión de los ingleses, inventores de este deporte. “El público inglés no es el público en general. Fíjese qué fenómeno: más que enamorados del juego, están enamorados de la camiseta que aman ”, apuntó.

Claro que en la filosofía Bielsa, la globalización del fútbol tiene efectos colaterales. “¿Cómo vamos a estar contentos de que en Rosario, en mi ciudad, veamos a un chico con la camiseta del Real Madrid o ir a África y ver a un chico con la camiseta del Bayern Munich?”, se preguntó el rosarino. Y se respondió: “El amor tiene que ser con lo propio, con lo del lugar, con lo que está al alcance de la mano. Hay 5 o 10 equipos en el mundo, ¿quién va a prestarle atención a lo propio?”.

Marcelo Bielsa se prepara para su cuarta temporada al frente de Leeds, al que ascendió el año pasado desde la Championship a la Premier League inglesa. Lynne Cameron / Pool / AFP - POOL

Leeds tiene un estreno más que complicado en la Premier League: el 14 de agosto se enfrenta con Manchester United, uno de los equipos que más dinero invirtió en el mercado de pases, al incorporar a dos estrellas como Jadon Sancho (Borussia Dortmund) y Raphael Varane (Real Madrid).

LA NACION