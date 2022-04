Marcelo Bielsa y un agradecimiento a domicilio: los hinchas de Leeds pagan un aviso de página en un diario rosarino

Pasó un mes y medio del despido de Marcelo Bielsa y desde la llegada de Jesse Marsch, Leeds consiguió algo de oxígeno en la lucha por la permanencia en la Premier League, al ganar 10 de los últimos 12 puntos. El destino del Loco había quedado sellado para los dirigentes luego de una serie de derrotas por goleadas, que aun con la remontada en el último mes mantienen al equipo como el de la valla más vencida (68 goles en 32 fechas). Con 33 unidades, está nueve por encima del primer equipo (Burnley) que está descendiendo, aunque Leeds disputó dos cotejos más.

Pese a la debacle que arrastraba Leeds con Bielsa, los hinchas nunca lo habían resistido ni pidieron que fuera echado. Seguía siendo más fuerte la gratitud por el ascenso obtenido después de 16 años de pobres campañas en segunda y tercera división. Tras ser cesanteado, muchos simpatizantes se acercaron a Bielsa para saludarlo y agradecerle personalmente en Thorp Arch, el centro de entrenamiento, la tarde en que se decidió su despido. También en el estadio Elland Road hubo carteles en el sentido de que no sería olvidado.

Inolvidable Marcelo Bielsa

Ya sin tenerlo cerca, e imaginando que Bielsa retomó contacto con la Argentina, un grupo de hinchas Leeds tuvo la original iniciativa de manifestarle su afecto y valoración en una página de la edición impresa de este sábado del diario La Capital, de Rosario, la ciudad natal del entrenador.

Bajo un “Thank You Marcelo” en letras de molde que ocupa más de la mitad de la página, el texto expresa lo siguiente:

Nos paramos bajo el sol de agosto de 2018 hipnotizados

por un fútbol que no sabíamos que era posible.

Y volvimos a sentir algo.

Nos recordaste que el fútbol puede ser hermoso, y que

un equipo puede ser más grande que la suma de sus partes.

El de al lado antes que uno mismo. Side before self.

Y nos diste mucho más que fútbol. Nos guiaste a través de una

pandemia y nos acercaste mientras estábamos separados.

Nos mostraste que la integridad y la decencia importan,

tanto en los buenos tiempos como en las malos.

Aceptaste nuestros miedos y convertiste nuestra desesperación en

esperanza, y a nuestros futbolistas en héroes. Nos mejoraste a todos.

Restauraste nuestro orgullo, nos diste alegría y creaste

preciosos recuerdos que durarán toda la vida.

Y fue hermoso, Marcelo. Y siempre será tan hermoso. Gracias.

En una nota que acompaña la publicación de los simpatizantes, el periodista Luis Castro contó cómo fue el detrás de la escena: “Los simpatizantes de Leeds y de Bielsa hicieron un trabajo fino para concretar el plan. Primero se contactaron con el dueño de la cuenta @newells_en, un irlandés que es fanático de Tottenham y que después de las charlas que mantuvo con Mauricio Pochettino -fue DT del club londinense- sobre su paso por Newell’s y los clásicos que jugó contra Central, decidió investigar la historia del club rosarino. Le interesó tanto lo que dijo Pochettino que empezó a publicar cosas de Newell’s y de Bielsa. También lo empezaron a seguir muchos hinchas de Leeds”.

Convertido en bandera en las tribunas de Elland Road

En la historia aparece Nicolás Bloj, intermediario entre los hinchas y el titular de @newells_en . “Los hinchas de Leeds se contactaron con el irlandés que tiene una cuenta de Newell’s en Inglaterra y él me llamó para que gestionara la publicación. Todo fue pagado por los simpatizantes y fue pura iniciativa de ellos”, expresó Bloj.

La solicitada es más interpretativa que explícita. No lleva firma, Bielsa solo es mencionado como Marcelo y nunca es citado el club Leeds. Este es el último de los múltiples tributos que recibió Bielsa durante su mandato y desde que dejó de ser el entrenador. A los pocos días de ser cesanteado, el centenario bar The Peacock, cercano a Elland Road y punto de encuentro de los simpatizantes antes de los partidos, fue renombrado hasta el final de la temporada como The Bielsa.

El bar que fue renombrado tras su despido

Tras el ascenso en 2000, una calle que conecta el centro comercial Trinity Leeds con Commercial Street fue rebautizada como Marcelo Bielsa Way. A mediados de marzo, al alcalde de Leeds le llegó un petitorio popular con más de 7000 firmas para que Bielsa sea condecorado con la máxima distinción cívica de la ciudad. “Un hombre sin arrogancia, cambió la percepción mundial de la ciudad y del club. Crecimos gracias a su inspiración”, se leía en la solicitud.

Sin dejar de considerar la adoración que los hinchas sentían por Bielsa, los dirigentes, encabezados por el presidente Andrea Radrizzani, habían llegado a la conclusión de que la situación deportiva solo podía revertirse con un cambio de entrenador. “Los jugadores pueden escribir miles de despedidas y agradecimientos, pero habían dejado de creer en él”, era el pensamiento dominante en los despachos. Prefirieron pagar el costo político y social de prescindir de un intocable para la afición que insistir con una recuperación del equipo que no veían en el corto plazo.

El posteo Lineker, cuenta con más ocho millones de seguidores

A Marsch no le fue bien en el comienzo. Perdió los dos primeros partidos, al tiempo que dejaba en claro un modelo de gestión diferente: “Yo no soy tan intenso en el proceso diario como lo es Bielsa. La clave está en el campo. El objetivo es acceder a los espíritus, los corazones y las mentes”. También manifestaba que la propuesta de asumir ahora le había llegado por sorpresa: “Cuando Víctor Orta (director deportivo) me llamó, traté de argumentarle que Bielsa debería quedarse y terminar con su legado, pero también vi que los jugadores estaban sufriendo”.

La calle que lo recuerda tras conquista el ascenso en 2020 @TrinityLeeds

En esta semana, ya con un conocimiento más profundo del plantel, Marsch dio un diagnóstico que encierra una crítica a Bielsa: “Vi demasiados jugadores sobreentrenados y con niveles de estrés increíblemente altos. A los 15 minutos ya estaban al máximo de sus posibilidades. Marcelo tenía un estilo de juego muy fuerte de hombre contra hombre”.

Nada de lo que hace o transmite Bielsa queda en la indiferencia, sea para el elogio o el cuestionamiento. En el caso de los hinchas, ya tomaron partido: le reservan un lugar de privilegio en la historia.

