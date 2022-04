Marcelo Gallardo: el jugador que extrañaba, al que le va a dar un abrazo y la comparación con City-Liverpool

Marcelo Gallardo valoró mucho el triunfo por 4-2 ante Argentinos. “El rival nos exigió mucho. Salimos de una situación difícil, cuando nos empatan y ellos podrían haber pasado a ganar (en referencia a la tapada con el rostro de Armani a la definición de Ávalos). No tuvimos el control del juego por mérito de Argentinos. Fue un partido muy intenso y vibrante, los dos equipos se prestaron para que fuera así. De ida y vuelta. Tuvimos efectividad a través del juego directo. No tuvimos el control como otras veces. El rival nos llevó a eso, está bien remarcarlo. Fue muy parejo y duro. Por momentos fuimos superados”, expresó el entrenador de River en la conferencia de prensa posterior a la victoria en el Monumental”.

Matías Suárez festeja un gol, el primero de la victoria ante Argentinos Mauro Alfieri - LA NACION

A partir de una pregunta sobre la vocación ofensiva de los laterales de River, similar a lo que se ve en Europa, Gallardo tomó como referencia el gran partido que el domingo por la Premier League habían disputado Manchester City (2) - Liverpool (2): “La idea es no sufrir con la proyección de nuestros laterales A ver... Es una pregunta que yo le haría a ustedes, si disfrutaron o no con el partido River-Argentinos. Eso es lo lindo del fútbol, más allá de que los técnicos suframos y disfrutemos al mismo tiempo. Nos brindamos a dar un buen espectáculo de fútbol, al menos nosotros. Y cuando nos encontramos ante un rival como el de hoy, que intenta lo mismo, bienvenido que nuestro fútbol ofrezca este tipo de partido. Vale la pena destacarlo cuando se dan estos partidos lindos de ver, atractivos, que se den en nuestro fútbol. Y no que tengamos que ver un Manchester City-Liverpool, que ya de por sí están en un nivel muy alto”.

Lo más destacado de River 4 - Argentinos 2

Matías Suárez convirtió el gol de la victoria ante Alianza Lima en el debut por la Copa Libertadores. Frente a Argentinos puso en marcha el triunfo con un toque por encima del arquero Lanzilotta. El cordobés era una pieza importante para Gallardo hasta que el año pasado lo perdió durante varios meses por una lesión. Ahora vuelve a contar con su calidad y eficacia: “La idea es que Matías vaya sumando minutos. Le tocó entrar en un momento duro contra Alianza. Tras el viaje desde Perú tuvo una leve gripe, pero hoy se levantó bien. Que haga goles le suma en confianza. Es un jugador de una categoría que extrañábamos tener; va a ser muy importante. Es un jugador que se complementa muy bien con otro delantero”.

Como otros jugadores de River que atendieron a la prensa, Gallardo se refirió a Robert Rojas, que fue operado por una fractura de tibia y peroné en la pierna derecha. El sábado se informó que poco después de la intervención quirúrgica en Buenos Aires, el defensor paraguayo había sufrido un espasmo coronario, del que se recupera satisfactoriamente, mientras se esperan más estudios para determina su origen.

Gallardo no quiso entrar en consideraciones médicas, delegó esa información en los profesionales que River tiene en ese área. También descartó que salga al mercado a contratar un reemplazante: “Es difícil encontrar ahora a un jugador, y además nosotros ya habíamos traído a Marcelo Herrera como alternativa para el puesto. No buscaremos nada. Aprovecho para mandarle un gran abrazo a Robert, a quien ahora voy a ir a visitar si me lo permiten cuando me vaya de acá. Lo queremos mucho, lo vamos a apoyar. Estaremos pendientes de su recuperación. Lo acompañamos a él y a su familia en este momento. Lo queremos mucho. Lo valoramos mucho por su don de gente, como persona, además de su profesionalismo. Esta victoria es para él, espero verlo dentro de poco para decírselo personalmente”.

Los mensajes de los compañeros para Robert Rojas

¡FUERZAS ROBERT!



Los futbolistas de River, Suárez, Herrera y Fernández le mandaron un mensaje de aliento a Rojas, que se está recuperando de la operación de la fractura y del espasmo coronario⚪🔴⚪ pic.twitter.com/29fpTEeNPJ — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 11, 2022

Enzo Fernández y un sentido mensaje para Robert Rojas 👏🏼#CopaDeLaLigaxTNTSports pic.twitter.com/5O4YGeHMfl — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 11, 2022

El entrenador comentó que Esequiel Barco salió por una lesión que lo puede marginar de los próximos partidos. River enfrentará el próximo miércoles a Fortaleza, por la Copa Libertadores, en el Monumental, con su público, al que Gallardo elogió: “Quiero reconocer y valorar que cuando hoy la estábamos pasando mal, nuestros hinchas nos levantaron, nos apoyaron. Hicieron que el equipo saliera de un momento de zozobra. Le agradezco a la gente su apoyo y acompañamiento tan masivo”.