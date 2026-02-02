Marcelo Gallardo: la evolución de su River y las dificultades para sumar a otro refuerzo en el ataque

River igualó 0 a 0 en su visita al Gigante de Arroyito de Rosario Central. El Millonario tuvo buenos momentos de fútbol y sobre eso habló Marcelo Gallardo en la conferencia de prensa. El DT ve una evolución y tiene paciencia por la llegada del gol. Advirtió que el club sigue en el mercado de pases, pero que no es tan fácil traer un futbolista que se ponga la camiseta y juegue.

Las sensaciones con las que se quedó el DT de River fueron buenas en la igualdad contra Central: “Tengo que destacar el funcionamiento del equipo, sobre todo en el primer tiempo, con buena circulación. No pudimos convertir, pero me sentí reflejado con lo que vi en la primera etapa. Nos costó sostener ante un gran rival, en una cancha difícil, nos emparejaron y nos faltó frescura con los cambios para terminar mejor el partido”. Sobre la falta de gol, no es algo que lo preocupe: “Me voy tranquilo, estamos en evolución y el gol va a llegar”.

Gallardo notó una evolución en su equipo y sabe que el gol ya va a llegar Marcelo Manera - LA NACION

Tras los triunfos contra Barracas y Gimnasia, llegaba Rosario Central y se trataba de una buena medida para ver cómo está River en el inicio de la temporada: “Sí, se habló de eso toda la semana, tuvimos una buena medida, Central es complicado. Hoy demostramos que nos plantamos y jugamos como queríamos, sobre todo en la primera etapa, quizá nos faltó el gol y eso nos hubiese dado otra posibilidad en el segundo tiempo. En lo que vi hoy, hay evolución y vamos a seguir creciendo. La parada fue difícil y la bancamos, eso hace a la personalidad del equipo”

Sobre individualidades, el entrenador fue consultado puntualmente por dos futbolistas. El primero, Paulo Díaz, quien no estaba siendo titular y no estaba desde la derrota ante Boca en noviembre de 2025. Sobre el chileno, expresó: “No me sorprende su nivel. El jugador de River tiene que tener cabeza y esa es la mentalidad que tiene él”. Luego, fue consultado sobre el joven arquero Santiago Beltrán: “Respondió de muy buena manera en un partido muy difícil, se la recontra bancó”.

Con un mediocampo prácticamente nuevo, Gallardo siente que ese sector está muy bien cubierto con Fausto Vera, Tomás Galván y Aníbal Moreno: “En esta nueva construcción dejamos atrás lo del año pasado con optimismo de acuerdo a lo que pretendíamos, de buscar variantes, que nos den soluciones y buen funcionamiento”. También agregó que “vamos encontrando soluciones en todas las líneas”.

"A VECES NO ES TRAER POR TRAER" Marcelo Gallardo habló sobre la posible llegada de un nueve a River y destacó que el Millonario sigue en el mercado. pic.twitter.com/Mpmu1VEWQ6 — SportsCenter (@SC_ESPN) February 2, 2026

La última consulta fue sobre el mercado de pases y la búsqueda de un nueve. Gallardo no dio nombres propios y respondió de forma determinante la dificultad que significa “traer por traer”. “No es que no queremos traer un delantero, es que no hay uno para nuestro funcionamiento. No es fácil que se ponga la camiseta de River y juegue. Estamos y seguimos en el mercado evaluando posibilidades. Así y todo cuando son probados hay que ponerse la camiseta y responder, pero a veces no es traer por traer. Quiero ser cauto, ver evoluciones en los chicos, en lo que nos pueden dar y generar para tener recambio que nos dé frescura y un período hasta mitad de año con el que tenemos plantel para pelear y jugar de la manera que estamos haciendo y sostenerlo.

Al final, se refirió a la posibilidad de una supuesta vuelta del colombiano Rafael Santos Borré: ”Que River tiene que traer un nueve es una opinión facilista. No es fácil. Los nombres propios, ¿de qué sirven, si no hay posibilidades? Intentaremos seguir convencidos de que el plantel que tenemos es el que va a funcionar", cerró. River tendrá su próximo encuentro el sábado 7 como local ante Tigre.