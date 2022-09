Marcelo Gallardo: lo que espera del Superclásico, los lesionados de River y los árbitros en la mira

A River le costó mucho el partido ante Barracas Central, pero con el tiro del final de Miguel Borja pudo liquidarlo y llevarse un importante triunfo por 2 a 0. Pudo acercarse un poco más a los líderes, pero además sumó confianza para el Superclásico del próximo domingo en la Bombonera. Marcelo Gallardo habló en la conferencia de prensa y el tema sobre el que más preguntas respondió fue, sin dudas, el duelo frente a Boca, al que caracterizó de “partido clave, pero no definitorio”. Además, habló de Germán Delfino y del arbitraje en general, y se refirió a los jugadores tocados que tiene en su plantel.

La semana previa al Superclásico ya comenzó, por eso Marcelo Gallardo habló de la preparación para ese partido. Sobre la consulta del juego aéreo de su equipo, no sólo hizo hincapié en esa parte, sino que explicó cómo trabajará: “Nosotros intentamos darle importancia a todos los aspectos del juego, más allá del juego aéreo, pero vamos a pensar bien el partido para imponer lo nuestro”.

Gallardo fustigó la tarea del árbitro Germán Delfino LA NACION/Mauro Alfieri

¿Cómo cree Gallardo que se jugará en la Bombonera? “Uno puede imaginar varias partidos en uno mismo. De acuerdo a lo que somos e intentaremos hacer, no vamos a modificar mucho nuestra idea de juego. Después veremos qué presenta Boca. Vivimos muchos Superclásicos estos años y siempre han sido distintos, mucho, en cuanto a posesión, cómo suele desarrollarse un partido en cuanto a los estados de ánimo… Hay que estar preparado para los distintos escenarios. Uno planifica, pero el desarrollo va cambiando las cosas”, consideró.

River ganó en la previa del Superclásico Mauro Alfieri - LA NACIÓN

La ausencia de Sebastián Villa en el Xeneize será una ausencia importante en el duelo que se jugará en la Bombonera y el Muñeco afirmó sobre esa cuestión, de todos modos también dejó en claro la ausencia de sus futbolistas en varios partidos importantes: “Sé de la importancia de Villa para Boca, en los últimos tiempos fue importante para Boca. Pero nosotros, si hablamos de ventaja, también tuvimos muchos jugadores importantes afuera, como Matías Suárez y sin embargo jugamos sin él durante mucho tiempo. De todos modos, Boca tiene otros jugadores para cumplir funciones para la ausencia de algunos jugadores importantes, ellos sabrán resolverlo, yo tengo demasiado con lo nuestro”.

Las lesiones de algunos futbolistas fueron un tema de preocupación en los últimos días en River. A la salida del arquero Franco Armani ante Defensa y Justicia por la Copa Argentina se le sumaron dos más en la victoria ante Barracas: “Pablo Solari terminó con una molestia en el aductor, vamos a ver qué es lo que dicen los resultados médicos de mañana, y lo de Mammana también, con una molestia en el isquiotibial. De acuerdo a eso, veremos cómo prepararemos el partido con Boca”. Sobre la situación del arquero, se mostró optimista: “Creo que Franco se va a recuperar bien, en estas últimas 48 horas evolucionó y creemos que va a llegar bien”.

#LigaProfesional "A MÍ EL ARBITRAJE NO ME GUSTÓ". Marcelo Gallardo, contundente, tras la victoria 2-0 de River contra Barracas Central. pic.twitter.com/WjnnFzHKGw — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) September 5, 2022

Las sensaciones del Superclásico son varias. Primero se refirió a cómo preparará a aquellos futbolistas que disputen su primer Boca-River: “Les voy a decir que siempre hay una primera ve para todos, que es un acontecimiento especial y desde ese lugar acompañarlos para que lleguen cómodos y sin esa presión que genere algo con la que empiece a jugar el partido antes de lo normal, al partido hay que jugarlo el domingo, no antes”. En cuanto a su experiencia, expresó: “Viví muchos momentos significativos en los clásicos con Boca, con dosis de tensión muy altas. El recorrido te da la templanza que hay que tener para afrontar estos partidos con tranquilidad y con la misma mentalidad de siempre” y aclaró: “El partido del domingo será clave pero no va a ser definitorio”.

Por último, habló del arbitraje de Delfino en el triunfo ante Barracas: “No me gustó lo de Delfino, pero con el arbitraje argentino viene pasando esto. No lo digo yo solamente. Cuando todo el mundo se queja, hay que prestarle atención. No es uno, solamente, somos varios, en eso estamos parejos todos. Ahora está más acentuado, hay que revisar muchas cuestiones para que nuestro fútbol mejore y no se convierta en algo feo y en algo decadente. Ya tenemos un campeonato jodido, difícil de entender y de jugarlo. Todos tenemos que aportar algo para no convertirnos en un circo decadente”, dijo en primer término. Luego opinó sobre lo que sucede con los jueces en general: “Los árbitros tuvieron mucho tiempo de capacitación. Y uno entiende que tendrían que resolver más rápido y sin tanto yerro. Y no lo digo yo, lo dicen todos los dirigentes y técnicos de nuestro fútbol. No tiene que ser un ‘pasa y siga’, hay que evolucionar y mejorar”, cerró.