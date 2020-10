Gallardo aseguró que no hay posibles ventas de River en el corto plazo Crédito: @RiverPlate

Tras las salidas de Juan Fernando Quintero y Lucas Martínez Quarta, en el mundo River se volvieron a activar las alertas tras la apertura del mercado en Brasil. Los nombres de Matías Suárez, Ignacio Fernández y Nicolás De La Cruz, figuras del equipo titular millonario, aparecieron en diferentes rumores sobre pretensiones desde el Brasileirao. Pero el técnico Marcelo Gallardo decidió desactivar cualquier tipo de posibilidad. "No estamos en oferta", disparó el Muñeco, visiblemente fastidiado frente a tanto ruido sin oficializaciones del libro de pases y a tan solo un día de jugar frente a Liga de Quito por la última fecha del Grupo D de la Copa Libertadores.

"Pareciera ser que estamos en la cartelera y que ofrecemos jugadores buenos y baratos, como que estamos en oferta. Y nosotros no estamos en oferta. Tratamos de que tengan el valor que merecen, más allá de la situación, que entendemos que existe y es compleja. No solo dentro del rubro futbolístico, sino a nivel nacional como país. Si hay jugadores que tienen intenciones de irse porque les llega una oferta, será conversada y evaluada, como pasó con Quintero y Martínez Quarta", comentó Gallardo en conferencia de prensa. "No quiero estar todo el día hablando de si se nos va un jugador. ¿Son requeridos? Sí, porque tienen buen rendimiento, juegan en un muy buen equipo y son vistos desde mercados. Pero de ahí a que pueda haber una oferta real, no hay. Seguirán sondeando, pero no hay intenciones de sentarse a hablar conmigo tampoco de algún jugador para decirme que ve con buenos ojos una posible salida".

Sin refuerzos frente a un contexto económico complicado tras los seis meses de parate por la pandemia de coronavirus, las salidas de Quintero y Martínez Quarta fueron dos transacciones necesarias para las finanzas del club, que embolsará entre 9 y 10 millones de dólares por el colombiano y otros 10 millones de dólares por el defensor de las inferiores. Pese a las dos salidas de peso, en River no se buscarán alternativas para reemplazarlos y el entrenador espera poder contar con su actual plantel, sin modificaciones hasta fin de año.

"No me han dicho que no va a haber más movimientos, pero esperemos que no. Se abrió de nuevo un mercado que genera expectativas, con algunos clubes brasileros que han mostrado intereses, pero hasta ahora no formales, por jugadores nuestros y habrá que esperar. Es difícil cuando ya tenés el inicio de la competencia, como es la Libertadores, y después de haber cerrado todo en Europa. Hoy no estamos en condiciones de competir con otros mercados desde lo económico. Y también está la posibilidad y el interés del futbolista de querer emigrar para tener alguna chance económica mejor. Hoy nos toca enfocarnos en el partido de mañana que definirá el primero del grupo", comentó Gallardo, sin opinar acerca de los números finales de la venta de Martínez Quarta, después de haber sido crítico antes de que se cerrase, pero dejando en claro que espera la resolución de las renovaciones de Gonzalo Montiel, Nicolás De la Cruz y Rafael Borré, cuyos contratos vencen en junio de 2021.

"Es una pregunta para Rodolfo D'Onofrio y nuestros directivos que se están encargando, y no sé cuál es hasta ahora el proceso de las renovaciones, sé que están hablando desde hace un tiempo pero no se han cerrado. Y después, con las posibles incorporaciones, si se nos van jugadores, hasta ahora no lo hemos hecho. Cuando dije que entendía la situación económica de nuestro club, entendía que había que seguir trabajando con los jugadores de la casa e ir incorporando juveniles. Estamos mirando para adentro. Después tenemos que ver si esos juveniles que vamos desarrollando, están con capacidades y posibilidades de debutar en el primer equipo y no tener la necesidad de ir a buscar afuera. Siempre existe alguna chance de poder incorporar entre las posibilidades que miramos. Si se nos siguen yendo jugadores, la tendremos. Si no, nos quedaremos con lo nuestro", explicó el DT.

Desde el regreso del fútbol, River sumó siete puntos de los nueve posibles, aseguró su pase a octavos de final, eliminó a San Pablo y ahora buscará cerrar la primera etapa copera con otro objetivo: este martes se medirá desde las 21.30 con Liga de Quito en el estadio de Independiente para buscar el primer puesto del Grupo D. Para lograrlo, necesita un triunfo que le permita alcanzar la cifra de 13 puntos. En tanto, al equipo ecuatoriano, hoy líder con 12 unidades, con un empate le alcanzará para ser puntero.

Gallardo confirmó el equipo para enfrentar a Liga de Quito: Armani; Montiel, Díaz, Pinola, Casco; Nacho Fernández, Enzo Pérez, De La Cruz; Álvarez, Borré y Suárez.

Para lograrlo, el Muñeco confirmó en la zaga titular a Paulo Díaz como reemplazante de Martínez Quarta y explicó por qué eligió al defensor chileno por sobre el paraguayo Robert Rojas. "Va a jugar el mismo equipo que jugó la otra vez, salvo la inclusión de Paulo Díaz por Martínez Quarta. Lo veo mejor para como estamos jugando. Si bien Rojas fue una muy buena alternativa y jugó en un muy buen nivel durante el torneo pasado, ya que el sistema también lo favoreció, de jugar con tres defensores. Y ahora me inclino por Díaz porque lo veo mejor para no tocar mucho el equipo y darle la confianza a un jugador que considero importante, de selección. Esto es muy cambiante. De acuerdo a los rendimientos uno va observando las posibilidades. Y en esa competencia interna es bueno que Robert tenga la decisión de recuperar su lugar", comentó el DT.

"Vamos a jugar para intentar lograr la posición del primer puesto. Liga tiene más rodaje y más competencia, y va a intentar ganarlo. Va a ser un partido duro, más allá de que intentaremos hacer lo nuestro y quedarnos. No va a ser fácil. La idea es obtener el primer puesto. Hemos conformado un muy buen equipo y tenemos muchas expectativas de acá a lo que resta del año", cerró el técnico millonario.

Los octavos de final de la Copa Libertadores. "Una vez que empezás a eliminarte directamente, toque quien te toque, va a ser siempre complicado. El que hace la diferencia en dos partidos sigue y el que pierde queda afuera. Hay muchos equipos parejos. Algunos han mostrado mejores aptitudes, y otros que no lo mostraron pero si pasan el grupo se hacen fuerte en los ida y vuelta. La mayoría de los equipos argentinos hemos estado a la altura, más allá de la inactividad. Y se dudaba con razón, después de seis meses sin jugar y no entrenar con normalidad. Era normal. Pero dimos una muestra de carácter para competir. Ahora dependerá de lo que pase en la definición directa. Los errores de fase de grupos se pagan más caro y hay un factor emocional que juega su parte. Si sos fuerte y sabés confrontar y superar los momentos duros, más el funcionamiento, está la base para ver si tenemos una nueva chance de competir hasta el final".

