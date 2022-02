Marcelo Gallardo y Pep Guardiola, o el juego de los paralelismos y los puntos en común en River y Manchester City

Marcelo Gallardo no tiene ninguna duda: el mejor equipo que vio desde que tiene uso de razón fue el Barcelona de Pep Guardiola entre 2008 y 2012. Lo ha reconocido públicamente. Es un admirador del entrenador español. Se nutrió de su trabajo y sus conceptos para potenciar su carrera. Nunca se conocieron en persona, pero ambos se valoran, se respetan y tienen una cercanía muy marcada en sus gustos futbolísticos. De aquellas novedosas ideas de los holandeses Rinus Michels y Johan Cruyff apareció el fenómeno Guardiola. Y aquí, en Sudamérica, desde 2014 surgió el fenómeno Gallardo para transitar a la par un camino con diferencias abrumadoras, pero también con puntos en común.

Una vez más, el director técnico de Manchester City volvió a poner en escena a River en una conferencia de prensa. Al ser consultado sobre los mejores equipos del mundo en la actualidad, Pep disparó: “No somos el mejor equipo del mundo. El mejor es el Chelsea, ellos ganaron la Champions en Europa. Y también River, que ellos ganaron en Sudamérica... eso creo. ¿O no? No lo recuerdo”. Su respuesta, tras la victoria del City por 2-0 sobre Brentford en la fecha 24 de la Premier League que se jugó anteayer, causó sorpresa y revolucionó el mundo del Millonario.

Marcelo Gallardo conquistó 14 títulos en River Marcelo Endelli - Getty Images South America

Este jueves, tan solo un día después, Gallardo fue consultado en conferencia de prensa por las declaraciones de Guardiola y, aunque le bajó el tono al mensaje, volvió a elogiarlo: “A Pep lo admiro muchísimo como entrenador. No he hablado con él y no sé en qué contexto hizo mención a River. Tampoco soy quién para contradecir a nadie, menos al mejor entrenador del mundo. Pero si dijo que el City no está entre los mejores, mintió. Habla bien de él: no va a decir que su equipo es el mejor. Está entre los dos o tres mejores. Me identifica su juego”.

Más allá del error del DT español, que no se percató que el actual bicampeón de la Copa Libertadores es Palmeiras, justamente rival de Chelsea en la final del Mundial de Clubes que se jugará el domingo próximo, su mensaje no es casualidad. Tiene un largo trasfondo y una admiración detrás.

El técnico español Pep Guardiola, del Manchester City, sigue las acciones en el duelo de la Liga Premier ante Norwich City, en el Estadio Etihad de Manchester, Inglaterra, el sábado 21 de agosto de 2021. (AP Foto/Rui Vieira)

No es la primera vez que Guardiola destaca el trabajo de Gallardo con River a lo largo de estos casi ocho años. Y el club tampoco es un escenario desconocido para el técnico español: en 2005 estuvo cerca de jugar en Núñez, en 2006 presenció el 3-1 sobre Boca en la platea San Martín, y Sergi López, uno de sus mejores amigos de las inferiores del Barça, era hincha del Millonario, solía viajar a Buenos Aires para ver al equipo y le contaba historias y le cantaba canciones a Pep. Sumado a eso, con Javier Mascherano también ha mantenido conversaciones sobre la institución.

Por eso, no sorprende la mención de Guardiola. Tiempo atrás, en una entrevista con TNT Sports en 2019, lo elogió al Muñeco: “Sé que lo que ha hecho Gallardo en River es increíble, a nivel de resultados. En darle consistencia un año y otro año y otro año, se le van jugadores, pero sigue estando”, destacó Pep. “Estamos nominados tres entrenadores para el mejor del año y él no está nunca. Hay que ver el fútbol sudamericano. Parece que existe solo Europa en el mundo y no entiendo cómo Gallardo no está nominado como los mejores entrenadores del mundo. No sólo por un año, sino por tanto tiempo. Ojalá algún día pueda enfrentarme a sus equipos. Sería muy bonito”.

Gallardo, referente histórico al frente de un ciclo que ya lleva ocho años en River Fotobaires

Y eso no es todo. En noviembre pasado, antes de la final de la Copa Libertadores, fue consultado por el cruce entre Palmeiras vs. Flamengo, y su respuesta sorprendió a todos: “Sé que River ganó la Liga Argentina. Felicitaciones a River y a Marcelo Gallardo por ganar otro título. Y sé que la Libertadores es como la final de la Champions en Europa”.

Ahora bien, más allá de eso, también hay puntos de trabajo en común entre ambos entrenadores. Por un lado, el tiempo de permanencia en sus instituciones: Gallardo arribó a River en junio de 2014, está por llegar a su octavo año y lleva 14 títulos y un cambio de paradigma absoluto en la historia del club; mientras que Guardiola se encuentra transitando su sexta temporada tras su llegada al City en 2016, conquistó 10 coronas y transformó al equipo de Manchester en uno de los más poderosos del mundo con una obra inolvidable en materia futbolística, la deuda que tenía pendiente el club financiado por los petrodólares de los Emiratos Árabes Unidos.

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, hace gestos durante el partido de fútbol de la Premier League entre el Arsenal y el Manchester City en el Emirates Stadium, en Londres, Inglaterra, el sábado 1 de enero de 2022 Matt Dunham - AP

Desde el juego, sus estilos también tienen coincidencias. Ambos apuestan por controlar el partido con la posesión de la pelota y la presión alta y asfixiante para recuperarla lo antes posible cuando se pierde. Buscan que el funcionamiento colectivo respalde la línea de fondo y potencie la construcción de acciones ofensivas que permitan doblegar al rival. Pretenden un equipo dinámico e intenso desde lo físico, con defensores adelantados y laterales con vocación de ataque. Quieren siempre minimizar al máximo las especulaciones y no dejar nada librado al azar. Y, en el último tiempo, hasta coinciden en la idea de apostar por un equipo repleto de volantes de buen pie, con llegada al área y solo con una referencia de área, que hasta pueda no ser un número nueve clásico.

Marcelo Gallardo

Y no todo queda ahí. Por un lado, el Muñeco siempre ha querido transformar a River en un club al estilo europeo: con instalaciones de primer nivel en el predio de Ezeiza que él mismo ideó, con la profesionalización de todas las áreas de su cuerpo técnico que integran 20 personas y del proyecto infanto-juvenil y con un marcado perfil hermético.

Además, por otro lado, ambos conviven, y a Pep también le ha sucedido en Barcelona y Bayern Múnich, con la obligación de gestionar egos, personalidades pesadas y plantillas repletas de figuras que, en ciertas oportunidades, pueden causar estragos. Sus perfiles ponderan el respeto, el esfuerzo, la responsabilidad y la exigencia al máximo en cada entrenamiento y cada partido. No perder la calma, saber gestionar la euforia, potenciar y sostener talentos, contar con sentido de pertenencia por el lugar en el que trabaja y hacer respetar los puestos y la jerarquía de cada integrante del cuerpo técnico también son aristas que los unen. Dos entrenadores de la élite mundial que no se conocen, pero que tienen más en común de lo que se cree.