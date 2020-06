Una escena de Flamengo 3 vs. Bangu 0, por el campeonato Carioca; fue el primer partido oficial de fútbol en Sudamérica luego de la suspensión por coronavirus; el intendente de Río de Janeiro volvió a suspender la actividad. Fuente: Reuters

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de junio de 2020 • 19:34

El jueves, Río de Janeiro albergó el primer partido oficial de fútbol en casi tres meses en América del Sur. El sábado, el alcalde Marcelo Crivella prohibió toda actividad deportiva por seis días. Al rato, corrigió su decreto y dejó suspendidos solamente los encuentros que debían sostener en estos días dos clubes de fútbol, Fluminense y Botafogo.

Esta confusa situación, resolvió dar marcha atrás con el permiso para que se desarrollaran los partidos de fútbol del torneo estadual a puertas cerradas. Mediante un decreto, el funcionario suspendió toda actividad deportiva hasta al menos el 25 de junio . El torneo había sido retomado en el Maracanã este jueves, con el 3-0 de Flamengo a Bangu . Ese día, en el hospital de campaña instalado a pocos metros de una puerta del mítico estadio habían fallecido dos personas por coronavirus.

Jugadores de Flamengo festejan, sin abrazarse, uno de los goles del 3-0 a Bangu por el torneo carioca; ese mismo jueves fallecieron dos personas por coronavirus en el hospital de campaña contiguo al Maracanã. Fuente: Reuters

El decreto firmado por Crivella se propone ganar tiempo para "adecuar los protocolos sanitarios presentados por las federaciones deportivas cariocas al protocolo sanitario municipal". Y recuerda que será necesario inspeccionar todos los centros de entrenamiento para saber si cumplen con las condiciones higiénicas. Todos los clubes y entidades deportivas estarán sometidos a los requerimientos de las autoridades municipales.

Fluminense, que no quiere volver a jugar, tuvo su segundo día de prácticas presenciales

Con 8500 muertes, Río de Janeiro es el segundo estado brasileño más afectado por la Covid-19, detrás de San Pablo, que cuenta 11.846. Al igual que Crivella, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha sido un impulsor del regreso del fútbol pese a las cifras alarmantes. Este miércoles, luego de una reunión en la Federación Carioca de Fútbol, Fluminense y Botafogo pidieron no regresar en junio, por el avance de la pandemia. Enfrente, Flamengo, Vasco y los equipos más chicos apoyaron la determinación oficial de autorizar el regreso de la actividad.

Al liberar el fútbol, Crivella pidió que Fluminense y Botafogo no sufrieran consecuencias si decidían no presentarse. Según Globoesporte, la Federación Carioca habló con todos los clubes y les recordó a ambos que si no mandaban a sus equipos perderían los puntos. Y Botafofo emitió un comunicado en el que "mantiene su decisión" en cuanto al certamen estadual.

La postura de Botafogo, que no quiere volver a jugar