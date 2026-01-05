Copacabana: detuvieron a dos argentinos por tratar de robar whisky y artículos de lujo de un supermercado

En medio de una temporada con cifras récord de viajes de argentinos a las playas de Brasil, un grupo de turistas protagonizó un delito que fue noticia en la ciudad de Río de Janeiro. Se trata de dos hombres que fueron detenidos tras intentar robar botellas de whisky importado y artículos de lujo de un supermercado en el barrio de Copacabana.

Al mismo tiempo que los argentinos también fueron arrestadas dos mujeres de nacionalidad española, que fueron captadas por las cámaras de seguridad del establecimiento al intentar cometer un delito similar.

Según informó el medio 0’Globo, los argentinos habían arribado a Río para pasar las fiestas. Sin embargo, en medio de un operativo lanzado por la 12.ª DP y denominado Operación Contragolpe —con el objetivo de combatir delitos contra la propiedad en la Zona Sur de Río—, fueron sorprendidos al intentar salir sin pasar por las cajas con la mercadería robada.

Las mujeres, en tanto, fueron arrestadas tras sustraer productos de los estantes y esconderlos en bolsas y camperas que llevaban, en lo que la policía local afirma que se trata de un claro caso de “hurto con agravantes”.

Ahora, los extranjeros fueron trasladados a la Comisaría 12, formalmente imputados y quedaron a disposición de la Justicia. Según la Policía Civil, se notificó la detención a los consulados de la Argentina y España, respectivamente. Desde el comienzo del operativo en Copacabana, se concretaron un total de 14 detenciones por diferentes tipos de delitos.

Los argentinos en Miami

Este caso de las detenciones de los turistas argentinos se conoció solo unas semanas después del escándalo en el que quedaron implicados cinco mendocinos que fueron acusados de robar artículos de alta gama en el shopping Dolphin Mall de Miami, Estados Unidos.

Según los informes de arresto de los agentes de la Sweetwater Police, los oficiales revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad del complejo comercial, donde se observa con claridad el modo de operación del grupo. Las imágenes muestran a los sospechosos ingresando primero en una tienda Burlington, donde seleccionan valijas de gran tamaño y se retiran sin pasar por caja. Minutos después, aparecen en locales de Columbia y The North Face, ya con el equipaje robado, que habrían usado para ocultar prendas y artículos sustraídos de las estanterías.

Juan Manuel Zuloaga Arenas, Diego Luis Xicatto, Juan Pablo Rua, Sebastián Luis Moya y Mauricio Ariel Aparo Orlando Mauricio Ariel

La secuencia registrada reveló que los cinco actuaban de manera coordinada: se dispersaban dentro de los comercios para evitar llamar la atención, mientras algunos distraían a los empleados y otros colocaban los productos en las valijas. En determinadas imágenes también se ve a integrantes del grupo comunicándose entre sí antes de retirarse rápidamente de los locales, siempre sin efectuar pagos.

Las autoridades identificaron a los aprehendidos como un grupo de hombres mayores de edad, con un rango etario entre los 41 y los 49 años. El reporte oficial de la Policía los identificó como Diego Luis Xiccato, de 46 años; Mauricio Ariel Aparo-Orlando, de 49; Sebastián Luis Moya, de 41; Juan Manuel Zuloaga-Arenas, de 49; y Juan Pablo Rua, de 45.

Los sospechosos —que habían llegado a Estados Unidos con visa de turistas— rechazaron las acusaciones en su contra y calificaron el episodio como un malentendido que no supieron gestionar.