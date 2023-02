Mario Götze, autor del gol del triunfo en la final de Brasil 2014, contó por qué apoyó a la Argentina en Qatar 2022: “Quería que Messi lo ganara”

escuchar

El triunfo de la selección argentina en el Mundial de Qatar fue celebrado mucho más allá del país que lo ganó. En gran medida gracias al clamor popular por querer que Lionel Messi consiguiera el último trofeo importante que le faltaba, surgieron figuras importantes de múltiples partes del mundo en respaldo al capitán, que aquella definición en Lusail marcó dos goles y convirtió su penal en la tanda. Un nombre que surgió entre las muestras de afecto sorprendió al público argentino: el de nada menos que el alemán Mario Götze.

El volante, conocido por ser el autor del gol que frustró el sueño de Messi en su primera final mundialista, la del Mundial Brasil 2014, subió múltiples historias a su cuenta de Instagram en las que festejaba la conquista argentina junto a su hijo Rome y su esposa, Ann-Kathrin Brömmel, y un dibujo que mostraba resignado al número 10 en el suelo en el Maracanã (con la camiseta azul, como en aquel 14 de julio) pero animado por su propia versión victoriosa en Qatar (con la celeste y blanca, como el 18 de diciembre). Ahora, dos meses después de la consagración de Leo, el actual jugador de Eintracht Frankfurt explicó en una entrevista con TNT Sports México por qué eligió alentarlo.

El festejo de Götze por Argentina campeona del mundo

Así, con su hijo, celebró Götze que la Argentina ganara el Mundial.

“Estaba apoyando a la Argentina desde hacía un par de meses, porque sería bueno para el país y porque quería que Messi ganara”, justificó Götze, que participó en Qatar luego de quedarse fuera de la convocatoria alemana para Rusia 2018. “La vi con algunos amigos. Estaba apoyando, y me puso muy contento que ganaran el título al final. Mi hijo estaba conmigo, así que la pasamos muy bien”, recordó con una sonrisa.

La declaración es significativa también considerando que el alemán comparte el plantel de Frankfurt con uno de los subcampeones, el francés Randal Kolo Muani. El delantero, que llegó gratis a las Águilas, fue protagonista de uno de los momentos más resonantes de la final del Mundial cuanto tuvo en sus pies la chance del bicampeonato en la penúltima jugada del tiempo extra. No obstante, a pesar de que su tiro iba bien dirigido y era fuerte, una salvada descomunal del arquero Emiliano Martínez evitó la caída albiceleste.

La entrevista en que Mario cuenta que alentó a Argentina

Muchas otras figuras del fútbol internacional expresaron públicamente su preferencia por el número 10 en la definición. Entre los simpatizantes de Leo estuvo Luka Modric, víctima de la Argentina en una semifinal de la Copa del Mundo: “Ojalá gane este Mundial. Es el mejor jugador de la historia y lo merece”, sostuvo el croata. También lo saludó el colombiano Juan Fernando Quintero, que se identificó como “fan” del rosarino y deseó que ganara “todo”. El histórico ex delantero inglés Gary Lineker fue particularmente elogioso, como suele serlo para con la Pulga, escribiendo en una columna para BBC que “las actuaciones de Messi en Qatar sedimentaron su lugar en los corazones de los fanáticos del fútbol de todo el mundo”. E incluso Ronaldo Nazário de Lima, aun deseando que perdiera la selección albiceleste como consecuencia del folklore futbolístico de Brasil, admitió que “estaría feliz” si Messi ganaba el torneo.

Por su parte, desde que logró el gol que le dio a Alemania el cuarto título de campeón mundial, Götze tuvo unos años muy complicados en su carrera. Su pase a Bayern no surtió el efecto deseado, y su regreso a Borussia Dortmund fue aún más difícil, por problemas físicos y hasta metabólicos. Una salida a PSV Eindhoven, de Países Bajos, fue el comienzo del resurgimiento, que se confirmó en Eintracht Frankfurt, club en el que tuvo un papel importante para conseguir la Europa League y volver a la selección alemana después de cinco años. En Qatar, a Götze y a sus compañeros no les fue nada bien: no superaron el grupo que compartieron con España, Japón y Costa Rica.

En su regreso a la Copa del Mundo tras no ser citado para Rusia 2018, Götze sufrió la eliminación a Alemania en la etapa de grupos de Qatar 2022. Martin Meissner - AP

El buen momento del mediapunta continúa, en el contexto de que su equipo alcanzó los octavos de final de la Champions League por primera vez en su historia. Sin embargo, tiene una dura prueba en Napoli, cómodo líder de la Serie A italiana y uno de los equipos más en forma de Europa.

