Pasaron tan solo 27 días de la presentación de Lucas Martínez Quarta en Fiorentina. El 15 de octubre se realizó los estudios médicos tras aterrizar en Italia y tuvo su primer entrenamiento. Debutó a los 10 días al ingresar por el lesionado Germán Pezzella en el triunfo 3-2 a Udinese de la Serie A y luego sumó dos encuentros de titular frente a Roma (0-2 y expulsión) y a Padova (2-1 en Copa Italia). En medio de este frenesí inicial, el defensor debió atravesar su primer conflicto para poder vestir la celeste y blanca: fue denunciado por romper la burbuja y viajar a jugar con la selección argentina en la doble fecha de Eliminatorias sudamericanas.

Martínez Quarta se subió al avión el martes en Italia para sumarse al grupo de Lionel Scaloni en el predio de Ezeiza, participar de un único entrenamiento y jugar este jueves frente a Paraguay a las 21 en la Bombonera. Y necesitó de un operativo de la AFA para lograrlo: se tomó un vuelo de línea hasta San Pablo, llegó a la mañana y se subió a un chárter para arribar a Buenos Aires pasado el mediodía y no perderse la práctica vespertina. Aunque no está confirmado, es muy probable que sea titular. Pero no todo queda ahí. El exfutbolista de River, que pudo viajar gracias a que su testeo PCR dio negativo, sufrió todas estas complicaciones ya que se encontraba aislado con el plantel de Fiorentina tras el reciente caso de coronavirus del español José Callejón.

"Todavía no lo vi al Chino, para que vean cómo estamos parados. El llegó, se fue a hacer el test y todavía no pude hablar con él a dos horas de entrenar. Ha tenido un viaje largo, pero evaluamos la posibilidad de que juegue. Estamos teniendo algunas complicaciones ahí y después del entrenamiento de hoy tenemos las cosas más claras para sacar conclusiones. Confiamos porque el que salga lo va a hacer bien", dijo Scaloni en conferencia de prensa tras su arribo.

A pesar del inconveniente y de no poder estar desde el lunes con el plantel, el DT puede respirar tranquilo porque podrá tener a uno de sus titulares en la línea defensiva. A fuerza de sus buenas actuaciones en River, más sólidas respuestas en los cuatro partidos que disputó en la selección, Martínez Quarta se ganó su lugar en la zaga central que hoy comparte con Nicolás Otamendi a la espera de la recuperación de Pezzella, quien se perdió otra vez la citación por lesión (en la primera fue una lesión muscular y ahora un esguince de tobillo derecho). Si en la práctica de la tarde demuestra estar bien, seguramente sea parte del equipo.

Martínez Quarta sumaría ante Paraguay su quinto partido con la Argentina: ya había sido titular en dos amistosos en 2019 (0-0 con Chile y 4-0 a México) y en las dos primeras fechas de Eliminatorias frente a Ecuador (1-0) y Bolivia (2-1).

El defensor de 24 años emprendió su rumbo junto con Erick Pulgar, mediocampista chileno, y Martín Cáceres, defensor uruguayo, y llegó este mediodía de miércoles al país: cuando ingresó al predio de la AFA faltaban apenas 31 horas para el partido de Argentina, por la tercera fecha de las Eliminatorias de cara al Mundial Qatar 2022. Además, los serbios Nikola Milenkovic y Dusan Vlahovic y el marroquí Sofyan Amrabat también optaron por irse. Todos ellos fueron denunciados por el club y podrían recibir sanciones por parte de las autoridades sanitarias por haber roto la burbuja (no se les impide entrenar o jugar, pero sí salir del espacio) impuesta por la institución.

Los cinco jugadores violaron la disposición de la ASL (Agencia Sanitaria Local), que había intervenido en Fiorentina por el caso de Callejón. Por lo tanto, ahora, el club denunció la situación de los futbolistas ante la fiscalía y la ASL y los jueces tendrán que definir qué ocurrirá. ¿A qué sanción se expusieron? Recibirían una multa de entre 400 y 1.400 euros al regresar a Italia.

Los futbolistas pudieron romper la burbuja después de que el club de Florencia decidiera ceder frente a los pedidos de la Conmebol y la FIFA para liberar a los jugadores, aunque optó por hacer la denuncia para eximirse de responsabilidades. Daniele Prade, director deportivo, explicó: "La ASL nos puso en una burbuja hasta el 14, pero luego recibimos una notificación de FIFA que nos obliga a liberar a nuestros jugadores. Hay falta de unidad de criterio entre las partes porque no sabemos a quien responder".

Una situación similar vivieron a mediados de octubre los futbolistas de Juventus que estaban en asilamiento por dos positivos y decidieron responder a los llamados de sus selecciones sin esperar, como hicieron otros integrantes del plantel. Cristiano Cristiano, Paulo Dybala, Rodrigo Bentancur, Danilo y Juan Cuadrado abandonaron el hotel del equipo sin esperar los últimos resultados de los testeos y también fueron denunciados ante la Fiscalía de Turín por la Agencia Sanitaria Local. Todavía se espera una resolución.

Gabriele Gravina, presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), explicó la necesidad de generar una mejor coordinación a la hora de detectar casos de Covid-19 en los clubes, para no tener que atravesar este tipo de situaciones."Tener presión de otras federaciones en este momento en el que deberíamos dar una señal de participación no deja una buena imagen. Somos la única federación en Europa que tiene un problema de este tipo", destacó en el diario local La Repubblica.

