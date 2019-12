Video: Mascherano contó cómo Milito lo sedujo para llegar a Estudiantes

Mascherano contó una anécdota a bordo de una camioneta, junto a Milito, Verón y Alayes

Como parte de la promoción de su canal de streaming Estudiantes Play, El Pincha de La Plata publicó un divertido video en el que Javier Mascherano cuenta cómo fue que Gabriel Milito comenzó a convencerlo para que se pusiera la camiseta del León, tal como finalmente sucedió. Con un detalle de color más que interesante: la confesión se dio en una grabaración realizada en una camioneta, en la cual Agustín Alayes (el manager del club) maneja y Juan Sebastián Verón, el presidente del club, va de copiloto.

Mientras pasean por las calles de La Plata, el exvolante de la selección argentina narra: "Yo había ido a hacer la pretemporada a Dubai. Me tuve que quedar cuatro días solo porque se fueron antes y yo ya había mandado a la familia porque supuestamente no íbamos a China. Cuatro días solo, estuve. Entonces, un día me llama Gaby '¿Qué haces?', le digo. 'Bien, esperando, Silvi está embarazada', me dice. Yo le contesto: 'Estoy acá en China, voy a estar este año acá'. 'Me parece perfecto, Javi, quedate ahí un año más. Si podés aguantá y después verás', me comenta".

Acto seguido, Mascherano sorprendió con el remate de la anécdota. "Eso habrá sido a mediados de febrero. Y el 13 o 14 de marzo me llama y me dice: 'Arreglé en Estudiantes, venite ya'. Y le contesto: 'Pero escuchame, ¡hace tres semanas que hablamos como amigos y me habías aconsejado 'quedate ahí y no hagas cosas raras!'".