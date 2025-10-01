Mascherano hizo una profunda autocrítica tras la durísima derrota de Inter Miami como local

Un golpe durísimo para Inter Miami. Como local sufrió una goleada por 5-3 ante Chicago Fire por la Major League Soccer (MLS) y las críticas se multiplicaron en los medios locales. Ante este escenario, en el que se lo vio salir del campo de juego a Lionel Messi muy molesto por el resultado del encuentro, el entrenador de Las Garzas, Javier Mascherano, analizó el encuentro disputado en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, la Florida, y realizó una cruda autocrítica.

“Esta derrota es puramente y exclusivamente responsabilidad mía. Fue un partido en el que claramente el responsable del planteamiento y de todo lo que nos pasó soy yo. Pensamos un partido y se dio otro totalmente diferente. En el entretiempo buscamos cambiar y eso nos resultó, pero quedamos expuestos y fue una lástima porque tuvimos el control y la posesión”. Así Mascherano definió la caída de Inter Miami, que ahora está en el tercer puesto de la tabla en la MLS.En la conferencia de prensa el entrenador argentino fue consultado acerca de su conexión con el plantel y si su mensaje les llega a los futbolistas: “Si un jugador no comprende lo que uno plantea, es responsabilidad del entrenador por no transmitir de buena manera. La responsabilidad es mía y trataré de mejorar, de poder transmitirles a los jugadores de mejor manera las ideas que tenemos para tratar de evitar estos errores en el futuro”.

Mascherano estaba visiblemente molesto por lo que mostró Inter, pero insistió en que él es el principal responsable. “No suelo venir acá a decir algo que no les digo a los jugadores. No tuvo que ver con los nombres sino con la idea que uno había planteado. Es difícil cuando de parte del entrenador regalás una parte del partido”, sentenció.

Más allá de la derrota, Inter está clasificado a los playoffs de la MLS, por eso Mascherano no puede quedarse atrapado en la caída con Chicago Fire, por lo tanto, el DT dijo: “Después de una derrota como la de hoy vamos a ver un montón de puntos negativos, pero claramente hay muchas cosas que mejorar. Primero yo, tratando de ayudar a los futbolistas desde el primer minuto. En cuatro días tenemos otro partido muy duro y buscaremos lograr la victoria. En los playoffs, estos detalles por eliminación directa cuestan mucho”.

Javier Mascherano explica las razones por las que no fue sostenible el buen inicio del segundo tiempo.



Consideró el desgaste y no poder concretar oportunidades.



Postergó el cambio de Fafa para defender mejor en el 3-3.#InterMiamiCF pic.twitter.com/sVWrZTs9sh — José Armando (@Jarm21) October 1, 2025

Más allá del momento complejo, el entrenador argentino se mostró confiado, pero cauteloso de cara a futuro: “Nosotros vamos partido a partido para terminar en lo más alto de la tabla. Luego vamos a competir para tratar de ganar el campeonato. También tuvimos buenos pasajes. Hasta ahora no nos ha alcanzado y tenemos que mirar hacia adelante”.

Inter Miami, que el sábado próximo se enfrentará con Revolution, de New England, en el Chase Stadium, acumula 56 puntos, está a tres de FC Cincinnati y siete de Philadelphia Union, pero con un partido menos.