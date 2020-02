El Gallo Loco de Mineiro hizo gestos indebidos ante una futbolista y fue despedido

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de febrero de 2020 • 08:18

Un escándalo de proporciones impensadas se desató anoche en Brasil, poco después de que Galo Doido (el Gallo loco en español), la mascota del Atlético Mineiro, fuera despedida por la dirigencia del club, como consecuencia de sus gestos machistas a una integrante del plantel femenino de fútbol, durante la presentación de Diego Tardelli, su nueva incorporación

"Sobre el episodio que ocurrió ayer por la tarde, que involucra a Vitória Calhau, el Atlético lamenta y repudia el comportamiento del empleado que fue removido de su cargo. Nos disculpamos con la atleta, los jugadores y todos los fanáticos por el desafortunado acto", fue el comunicado oficial que publicó el club brasileño después de ver la actuación del personaje frente a un estadio muy poblado.

En las imágenes se ve que la mascota se acerca a Vitória Calhau, le hace dar "una vueltita" y un poco más tarde, durante una vuelta al campo de juego, repite ese gesto y exhibe a la jugadora a que el público vea su cuerpo. También toma su mano y se la mete en la boca. También se queda hablando con la jugadora número 5, y luego se aleja frotándose las manos y haciendo el gesto de que luego la llamará.

"Cuando sucedió el hecho, no me sentí ofendida. El número del Gallo es el 13 y ayer yo tenía el mismo número en mi espalda. Pero luego comenzaron a llegar varios videos, varias personas hablando, personas cercanas a mí, familiares, y desde entonces comencé a ver el video unas cinco veces, y noté que tenía motivos ocultos. Me sentí como un objeto, un objeto sexual . No estaba allí por diversión o para tomar fotos, estaba allí por mi profesión. Juego fútbol en el equipo femenino del Atlético y él va y me lo hace: se frota la mano, se pasa la mano por la boca ", declaró Calhau al canal ESPN.

"No sé si tuvo motivos ocultos, no sé quién es, no sé sobre su comportamiento. Entonces, no puedo decir que no fue acoso, pero no digo que fue acoso, ¿sabés? Se frotó la mano, salió con la mano sobre la boca, se volvió y miró mis partes, estaba mal ", agregó la zaguera.